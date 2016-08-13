مرگ دختر ۶ ساله پس از ۱۰۰ روز کما تایید شد/علت همچنان مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مرگ الینا، دختر ۶ ساله ای که برای عمل به بیمارستان طالقانی گرگان مراجعه کرده بود پس از ۱۰۰ روز کما صبح شنبه تایید شد.

خانواده الینا فروتن که برای عمل لوزه به بیمارستان مراجعه کرده بودند، چند ساعت پس از جراحی و به هوش آمدن دختر متوجه سوزش در ناحیه قلب و ریه‌ها می شوند.

با تشخیص پزشکان بیمارستان برای عمل مجدد به اتاق عمل می‌رود اما این بار پس از عمل به کما ‌رفته و دیگر به هوش نمی آید.

پس از این با شکایت خانواده، کار به مراجع قضایی کشیده می شود اما در همان مقطع پزشان عارضه ای نادر را دلیل مرگ الینا هنگام عمل عنوان می کنند.

با این حال کار به پزشک قانونی گلستان سپرده شد و این دستگاه همچنان اظهار نظر نهایی را درباره علت دقیق مرگ اعلام نکرده است.