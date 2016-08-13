هنر راهی برای پیشگیری از اعتیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر فخرالدین صدیق شریف با بیان این که طبیعتا باید تلاش بیشتری برای ریشهکنی ورود و توزیع موادمخدر انجام شود، افزود: با این وجود من تصور میکنم که علت و ریشه تمام مصیبتهای اجتماعی در عدم توانایی ایجاد حرفه، شغل و سرگرمیهای لازم برای مردم به ویژه جوانان است. جوانی که به موقع سرکار نمیرود، یا شغل دارد و بیکار میشود با خلا و استرس روبرو میشود.
وی ادامه داد: اگر این جوان نتواند درست و به موقع تصمیم بگیرد آسیبهای اجتماعی به او ضربه میزند. یکی از مهمترین و بزرگترین معضلات و آسیبهای اجتماعی که جوانان را در این شرایط تهدید میکند، اعتیاد به موادمخدر است.
این بازیگر تلویزیون با اشاره به اینکه جوان باید مهارتهای زندگی را از سه بخش از جامعه بیاموزد، تاکید کرد: اولین و مهمترین جایگاه آموزش مهارتهای زندگی بستر خانواده است و پس از آن آموزش و پرورش و آموزش عالی است. برخی منتقدان معضلات و مشکلات را بیرحمانه به دولت روحانی منتسب میکنند. این ناجوانمردی و دور از عدل و عدالت است که همه اشتباهات را به این دولت نسبت دهیم.
صدیق شریف بیان داشت: منصفانهترین رفتار این است که معضلات را ریشهیابی کنیم. سالیان سال است که شاهدیم پدر خانواده بیش از سه جا کار کند تا بتواند هزینههای زندگی خانواده را تامین کند. بنابراین تکلیف پدر روشن است و نمیتواند نقش خود را ایفا کرده و بر جوان خود تاثیر بگذارد. در مقطع تحصیل هم فرزند با نگاهی سودجویانه روبرو میشود. اگر خانواده توانایی پرداخت شهریهای سرسامآوری را داشته باشند، فرزندشان در یک محیط مناسب تحصیل میکند. اگر نتوانست این شهریه را تامین کند، با مدرسه دولتی روبرو میشوند که شهریه زیادی ندارد و به تبع آن توجه زیادی هم به دانشآموزش نمیشود.
وی افزود: نباید از سرگرمیهای لازم غافل شد. متاسفانه هنوز در ایران هنر را یک بخش اضافه میدانند و دوستان اظهار میکنند؛ «هنر چیزی است که بود، بود... نبود هم نبود، نان شب که نیست.» در صورتی که اگر تاثیر هنر را کالبدشکافی کنند متوجه میشوند که هنر چقدر میتواند در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد موثر باشد. بیتوجهی به هنر آسیبهای اجتماعی بیشتری را به همراه خواهد داشته و جوانانی که استعداد ذاتی در هنر دارند را همین بیمهریها به سمت موادمخدر سوق میدهد.
بازیگر سریال «معمای شاه» گفت: هنر بستر مناسبی برای آموزش، تلطیف ارتباطات اجتماعی و نشان دادن فضای مناسب یک خانواده است و میتواند از گرایش جوانان به موادمخدر پیشگیری کند.
به گزارش خبرگزاری مهر فخرالدین صدیق شریف با بیان این که طبیعتا باید تلاش بیشتری برای ریشهکنی ورود و توزیع موادمخدر انجام شود، افزود: با این وجود من تصور میکنم که علت و ریشه تمام مصیبتهای اجتماعی در عدم توانایی ایجاد حرفه، شغل و سرگرمیهای لازم برای مردم به ویژه جوانان است. جوانی که به موقع سرکار نمیرود، یا شغل دارد و بیکار میشود با خلا و استرس روبرو میشود.
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