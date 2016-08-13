هنر راهی برای پیشگیری از اعتیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر فخرالدین صدیق شریف با بیان این که طبیعتا باید تلاش بیشتری برای ریشه‌کنی ورود و توزیع موادمخدر ‏انجام شود، افزود: با این وجود من تصور می‌کنم که علت و ریشه ‏تمام مصیبت‌های اجتماعی در عدم توانایی ایجاد حرفه، شغل و سرگرمی‌های لازم برای مردم به وی‍ژه جوانان ‏است. جوانی که به موقع سرکار نمی‌رود، یا شغل دارد و بیکار می‌شود با خلا و استرس روبرو می‌شود.



وی ادامه داد: اگر این ‏جوان نتواند درست و به موقع تصمیم بگیرد آسیب‌های اجتماعی به او ضربه می‌زند. یکی از مهم‌ترین و ‏بزرگ‌ترین معضلات و آسیب‌های اجتماعی که جوانان را در این شرایط تهدید می‌کند، اعتیاد به موادمخدر ‏است.‏



این بازیگر تلویزیون با اشاره به اینکه جوان باید مهارت‌های زندگی را از سه بخش از جامعه بیاموزد، تاکید کرد: اولین و ‏مهم‌ترین جایگاه آموزش مهارت‌های زندگی بستر خانواده است و پس از آن آموزش و پرورش و آموزش عالی ‏است. برخی منتقدان معضلات و مشکلات را بیرحمانه به دولت روحانی منتسب می‌کنند. این ناجوانمردی و ‏دور از عدل و عدالت است که همه اشتباهات را به این دولت نسبت دهیم.



صدیق شریف بیان داشت: منصفانه‌ترین رفتار این است که ‏معضلات را ریشه‌یابی کنیم. سالیان سال است که شاهدیم پدر خانواده بیش از سه جا کار کند تا بتواند ‏هزینه‌های زندگی خانواده را تامین کند. بنابراین تکلیف پدر روشن است و نمی‌تواند نقش خود را ایفا کرده و ‏بر جوان خود تاثیر بگذارد. در مقطع تحصیل هم فرزند با نگاهی سودجویانه روبرو می‌شود. اگر خانواده توانایی ‏پرداخت شهریه‌ای سرسام‌آوری را داشته باشند، فرزندشان در یک محیط مناسب تحصیل می‌کند. اگر نتوانست ‏این شهریه را تامین کند، با مدرسه دولتی روبرو می‌شوند که شهریه زیادی ندارد و به تبع آن توجه زیادی هم ‏به دانش‌آموزش نمی‌شود.‏



وی افزود: نباید از سرگرمی‌های لازم غافل شد. متاسفانه هنوز در ایران ‏هنر را یک بخش اضافه می‌دانند و دوستان اظهار می‌کنند؛ «هنر چیزی است که بود، بود... نبود هم نبود، نان ‏شب که نیست.» در صورتی که اگر تاثیر هنر را کالبدشکافی کنند متوجه می‌شوند که هنر چقدر می‌تواند در ‏پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به وی‍ژه اعتیاد موثر باشد. بی‌توجهی به هنر آسیب‌های اجتماعی بیشتری را ‏به همراه خواهد داشته و جوانانی که استعداد ذاتی در هنر دارند را همین بی‌مهری‌ها به سمت موادمخدر ‏سوق می‌دهد.‏