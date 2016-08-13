بیش از ۲ میلیون نفر از جاذبه های طبیعی و گردشگری دیدن کرده اند

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این گردشگران از جاذبه های تاریخی، گردشگری، اماکن تفریحی و طبیعی استان دیدن کرده اند افزود: از این تعداد بیش از یک میلیون نفر از جاذبه های طبیعی، ۳۲۱ هزار و ۵۰۵ نفر از جاذبه های تاریخی و ۷۷۰ هزار و ۸۰۳ گردشگر نیز از اماکن تفریحی و دست ساز استان بازدید کرده اند.

وی تخت سلیمان، غارسهولان، سه گنبد، قره کلیسا را از مهمترین آثار تاریخی مورد بازدید گردشگران و مسافران برشمرد و اظهارداشت:تعداد گردشگران بازدید کننده از اماکن تاریخی، تفریحی و گردشگری استان نسبت به سال گذشته چندان تغییری نداشته و مشابه پارسال بوده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی تعداد مسافران ایرانی اقامت یافته در مراکز اقامتی استان طی چهارماه گذشته امسال را ۹۲ هزار و ۱۴۷ نفر عنوان کرد و افزود: این میزان نیز نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

اقامت بیش از ۲۴هزار گردشگر خارجی در آذربایجان غربی

امامی آمار گردشگران اقامت یافته خارجی در مراکز اقامتی استان را نیز ۲۴ هزار و ۹۰۳ نفر ذکرعنوان کرد و ادامه داد: آذربایجان غربی در حوزه صنعت گردشگری در ابعاد مختلف از جمله اکو توریسم، توریسم درمانی، روستایی، فرهنگی و تاریخی و... دارای قابلیت‌های بالقوه است.

وی با بیان اینکه امسال تمهیدات لازم برای میزبانی از مسافران و گردشگران تابستانی در استان فراهم شده است افزود: در این راستا ۳۶ هتل، مجتمع اقامتی به همراه سه هتل آپارتمان و ۵۱ مهمانپذیر برای میزبانی از مسافران فراهم است.

امامی ادامه داد: آذربایجان غربی از لحاظ جاذبه‌های گردشگری به ویژه گردشگری طبیعی و اکوتوریسم دارای قابلیت‌های خاص بوده و وجود آب‌های معدنی، نمک، لجن‌های طبیعی، مناطق آفتاب‌گیر و... نشان‌دهنده قابلیت‌های آذربایجان غربی در بخش توریسم درمانی است.

ورود بیش از ۶۴ هزار مسافر و گردشگر خارجی از پایانه های مرزی آذربایجان غربی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در ادامه از ورود ۶۴ هزار و ۹۷۴ مسافر و گردشگر خارجی از طریق پایانه های مرزی استان به کشور خبر داد و گفت: این مسافران از طریق پایانه های رسمی و مرزی استان وارد کشور شده اند.

امامی اضافه کرد: در این مدت ۲۸۲ هزار و ۸۸۷ مسافر و گردشگر ایرانی نیز از پایانه های مرزی استان به خارج از کشور سفر کرده اند.

وی با اشاره به ممنوعیت تورهای مسافری از ایران به ترکیه به دلیل حوادث اخیر در کشورهای همسایه گفت: با توجه به استقبال گسترده مردم استان و نیز کشور برای سفر به ترکیه به دلیل حوادث اخیر هر گونه سفر از طریق تورهای مسافرتی به ترکیه ممنوع اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی، از نظر ورود گردشگران خارجی جزو سه استان نخست کشور بشمار می‌رود، خاطرنشان کرد: اغلب گردشگران در قالب اقدامات درمانی، تجاری، ترانزیتی، تاریخی، طبیعت‌گردی و دیدار با اقوام وارد استان می‌شوند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان‌غربی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی به جهت داشتن پتانسیل و تخصص بالا در زمینه پزشکی افزود: این استان به لحاظ داشتن امکانات درمانی، تجهیزات بیمارستانی و همسایگی با کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، ترکیه توانایی تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت را دارد.

استان آذربایجان غربی هم اکنون با دارا بودن تعداد ۱۵۱۷ اثر تاریخی- فرهنگی و طبیعی ثبت شده در فهرست ملی رتبه هفتم را در سطح کشور دارد.

این استان با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق بیش از ۸۹۱ کیلومتر مرز مشترک دارد.