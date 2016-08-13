ممنوعیت سفر تورهای گردشگری به ترکیه لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی در پاسخ به سؤال تعدادی از خبرنگاران، درخصوص تفاهمات صورت گرفته در سفر دیروز وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه اظهار داشت: سفر آقای ظریف به این کشور که با استقبال گرم مقامات ترکیه همراه بود را سفری سازنده و در جهت منافع مردم دو کشور می دانم.

وی افزود: در این سفر مذاکرات طولانی و مفصلی درخصوص مسایل سیاسی دوجانبه، موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و سایر مسایل مورد علاقه دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این دیدارها و مذاکرات به عمل آمده پیرامون همکاری‌های دوجانبه، تفاهمات و توافقاتی صورت پذیرفت .

قاسمی در مورد چگونگی سفر گردشگران ایرانی به ترکیه اضافه کرد: با توجه به درخواست طرف ترکیه‌ای درباره برقراری مجدد تورهای گردشگری ایران به مقصد ترکیه و از آنجائیکه دولت ترکیه علاقمند به برقراری مجدد این تورها است و گردشگران ایرانی را جزء بهترین گردشگران و بازدید کنندگان از این کشور می‌دانند، در مورد امنیت و رفاه حال گردشگران ایرانی قول‌های مساعدی را به طرف ایرانی اعلام داشته‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: طرف ایرانی پذیرفت که ممنوعیت سفر تورهای گردشگری به ترکیه با توجه به پذیرش تعهدات لازم از سوی دولت ترکیه را لغو کند و از این پس آژانس‌های مسافرتی کشورمان می‌توانند به صلاحدید و با بررسی‌های همه جانبه و ایجاد تمهیدات لازم و مناسب و مورد نیاز شهروندان ایرانی در هماهنگی و تماس با شرکای ترکیه‌ای خود نسبت به اعزام تورهای گردشگری به این کشور همسایه اقدام کنند.

قاسمی تأکید کرد: رفع ممنوعیت سفر گردشگران ایرانی به همراه تورهای گردشگری توسط آژانس‌های ایرانی به معنی سلب مسئولیت آژانس‌ها و مؤسسات گردشگری نخواهد بود و آنها باید طی تفاهمات دقیق و بررسی شرایط در جهت فراهم ساختن رفاه کامل گردشگران ایرانی اقدام لازم به عمل آورند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ساز و کارهای لازم و چگونگی آغاز مجدد این فرآیند و اقدامات مقتضی از سوی سازمان «میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری» متعاقباً و بعد از هماهنگی‌های لازم اعلام خواهد شد.