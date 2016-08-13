۲۳۵ هزار نفر در ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جانعلی پور در آئین اختتامیه ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی استان و تجلیل از برگزیدگان مسابقات در محل سالن اجتماعات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، که همزمان با ایام گرامیداشت هفته کرامت و فرا رسیدن میلاد سراسر نور ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) برگزار شد، ضمن قدردانی از مشارکت چشم گیری مردم در جشنواره کتابخوانی رضوی استان مازندران، اظهار کرد: وقتی پس از پنجمین جشنواره رضوی، پیشنهاد برگزاری این جشنواره به نهاد کتابخانه های عمومی داده شد، اسفند ماه سال گذشته مقدمات اینکار فراهم شد و بر این اساس سه برنامه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این جشنواره انتخاب سه کتاب در بخش های کودک، نوجوان و بزرگسال در دستور کار قرار گرفت و برجسته کردن نقش خانواده و شرکت از طریق سایت از دیگر برنامه هایی بود که در ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی اجرایی شده است.

معاون فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با بیان اینکه در این جشنواره مدیران کل به عنوان دبیران ستادی انتخاب شدند و دبیرخانه های استانی راه اندازی شد، اظهار کرد: در راستای اجرای این جشنواره ۱۲۵ هزار نسخه کتاب در اختیار عموم مردم قرار گرفت که ۱۰۰ هزار نسخه توسط مردم خریداری شد.

جانعلی پور با اشاره به همکاری رسانه ملی و نشریات ، سفارتخانه ها و مراکز فرهنگی خارج از کشور در اجرای هرچه بهتر این جشنواره ، از شرکت ۲۳۵ هزار نفر در سراسر کشور در مسابقات کتابخوانی رضوی خبر داد.

این مسئول با بیان اینکه ۱۰هزار خانواده با جمعیت ۳۰ هزار نفر در این جشنواره شرکت کردند، افزود: یک اتفاق خوب مشارکت ۴۸ هزار و ۵۰۰ کودک از در مسابقه کتابخوانی ، کتاب دوست مهربان کبوترها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: قرار بود از ۸ خانواده و ۳۱۳ نفر در این مسابقات تجلیل شود ولی به جهت مشارکت بی نظیر مردم در سراسر کشور تعداد را به ۸۰ خانواده و ۹۰۰ نفر افزایش دادیم.

معاون فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با بیان اینکه سهم مشارکت مردم مازندران در ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۱۱درصد بوده است، از جلب مشارکت مردم استان و همراهی مدیران مازندران در اجرای هرچه بهتر این جشنواره قدردانی کرد.

به گزارش مهر، در این آئین ضمن تجلیل از ۳۵ نفر از برگزیدگان استانی ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی مازندران بخش های کودکان، نوجوانان و بزرگسالان َ و رونمایی از کتاب ساحت هشت مجتبی فلاح نیا، از خانواده های شهدای مدافع حرم، حسن رجایی فر، سید جواد اسدی، سید رضا طاهر اسماعیل خانزاده و حاج محمد شالیکار تجلیل به عمل آمد .