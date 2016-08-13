همراه با شبکه دو در شب میلاد امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه جشن دهه کرامت کاری است از گروه کودک و نوجوان شبکه دو که در بخش های متنوع و دیدنی تهیه شده و شنبه و یکشنبه ساعت ۱۷:۳۰ از این شبکه پخش می شود. همچنین برنامه «کوی محبت» از مشهد مقدس روی آنتن می‌رود.



اقدامات آستان قدس رضوی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در حمایت از مستضعفان، گزارشی از مراسم و برنامه هایی که در دهه کرامت در شهر مشهد مقدس برگزار می شود، همچنین موضوعاتی چون زیارت اولی ها، گفتگو با تازه مسلمانان، نمونه هایی از توسل به امام رضا (ع) و کرامات ایشان... از جمله بخش های مختلف برنامه «کوی محبت» خواهد بود.

«کوی محبت» کاری است از گروه امور اجتماعی به تهیه کنندگی و اجرای سید مصطفی موسوی، این برنامه شنبه و یکشنبه ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه دو سیما روانه آنتن می شود.

جُنگ ترکیبی «شیدایی» نیز کاریست از گروه خانواده و فرهنگ به تهیه کنندگی محمد نبهان و اجرای عبدالله روا که به مناسبت دهه کرامت از ۱۳ تا ۲۴ مردادماه هر شب بعد از گفتگوی ویژه خبری روی آنتن می رود. این ویژه برنامه اهمیت جایگاه خواهری و برادری را در خانواده تراز مورد توجه قرار داده است که در شب میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.