قانون تخفیف حق بیمه کارفرمایان اجرا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز ظهر شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در محل اتاق بازرگانی سمنان، خواستار اجرای قانون تخفیف ۲۰درصدی حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی شد و ابراز داشت: این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و لازم الاجرا است.

وی افزود: امروز رکود یکی از مشکلات تعاونی ها است و اگر می خواهیم رشد حقیقی اقتصادی دوباره به این بنگاه ها باز گردد باید از قوانین حمایتی مانند قانون ۲۰ درصد تخفیف سهم بیمه حمایت کنیم.

سهم تعاونی ها ۵ درصد از اقتصاد است

استاندار سمنان با بیان اینکه سهم تعاونی ها در بخش اقتصاد کشور امروز تنها پنج درصد است، گفت: این سهم باید به ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش پیدا کند و برای این مهم نیاز داریم تا قوانینی مانند قانون تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی اجرا شود.

خباز رونق اقتصادی، ارتقای روحیه تلاش و نشاط بیشتر را از جمله پیامدهای مثبت اجرای این قانون دانست و ابراز داشت: یکی از مشکلاتی که گریبان گیر شرکت های تعاونی است، اجرا نشدن قانون تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی است همچنین باید گفت سرنوشت کارگران بر عهده تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی باید به سمت کارگران برود و از آن ها مراقبت های لازم را انجام دهد که متاسفانه امروز این موضوع را نمی بینیم.

وی افزود: از دیگر قوانینی که امروز توسط تامین اجتماعی اجرا نمی شد، معاینه بیمه شدگان کارهای زیان آور است که برای انجام این قانون، باید تامین اجتماعی با بخش خصوصی تعامل داشته باشد لیکن اگر بخش های دولتی در مقابل بخش خصوصی قرار گیرند، افراد دیگر به سمت بخش خصوصی تمایل پیدا نمی کنند که متاسفانه این مهم نیز تا کنون تحقق نیافته است.

کارگران باید معانیه ادواری شوند

استاندار سمنان با اشاره به مفاد قانونی اجرای معاینات پزشکی درباره کارگران، ابراز داشت: بر اساس ماده ۹۲ قانون کار، تمام شاغلان در معرض بروز بیماری های ناشی از کار از هر شیوه و نوع کاری، باید حداقل سالانه یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی معاینه و برای این افراد پرونده پزشکی باید تشکیل شود اما این امر نیز اجرایی نمی شود.

خباز با تاکید بر اینکه بیمه شدگانی که در محیط کار با مواد زیان آور در تماس هستند باید از طرف تامین اجتماعی معاینه شوند، افزود: اجرای این قبیل قوانین حمایتی از کارگران به اشاعه روحیه کاری و نشاط و امید در بین آنها و خانواده هایشان منجر می شود.

وی افزود: با انجام کارهای عمدتا کوچک بعضا می توان تاثیرات بزرگی بر روحیه کارگران که عموما اقشار ضعیف جامعه هستند داشت و به آنها فهماند که تلاش هایشان نادیده گرفته نمی شود.

کارگران نیروی محرک اقتصاد کشور

استاندار سمنان کارگران را بخش محرک نیروی اقتصاد کشور دانست و گفت: باید حمایت از کارگران در بخش های دولتی و خصوصی در دستور کار قرار گیرد.

خباز بیان داشت: اگر می خواهیم شعار سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به خوبی محقق شود باید همه طبقات و لایه های اجتماعی از سرمایه گذار تا کارگر و توزیع کننده، به صورت عادلانه مورد حمایت قرار گرفته و تلاش کنند.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم خوشبختانه اقدامات خوبی در راستای معیشت کارگران صورت گرفته که امیدواریم این اقدامات بیشتر انجام شود.