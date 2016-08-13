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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر:

بیش از ۲۵۰ میلیون نفر در دنیا از مواد مخدر استفاده می کنند

بیش از ۲۵۰ میلیون نفر در دنیا از مواد مخدر استفاده می کنند

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: بر اساس آخرین آمار سازمان ملل بیش از ۲۵۰ میلیون نفر در دنیا از مواد مخدر استفاده می کنند و تغییر الگوی مصرف به سمت مواد صنعتی رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر  پرویز افشار گفت: «در یک دهه قبل مواد صنعتی به مواد آمفتامینی و متاآمفتامینی منحصر بودند ولی امروز بر اساس آمار سازمان ملل مواد صنعتی جدید خطری بیشتری دارند که بالغ بر ۵۰۰ نوع هستند.

وی گفت : بر اساس آخرین آمار سازمان ملل بیش از ۲۵۰ میلیون نفر در دنیا از مواد مخدر استفاده می کنند و تغییر الگوی مصرف به سمت مواد صنعتی رخ داده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در کشورمان طی یک دهه گذشته تغییر الگوی مصرف به سمت مواد صنعتی را داشتیم و هم اینک ۲۵ تا ۳۰ درصد معتادین به سمت مواد صنعتی رفته اند که زنگ خطری جدی است.

وی افزود: کنترل این مواد از طریق تولید آسان نیست و پیش تازهای آن بسیار آسان است که در صنایع کشاورزی و دارویی کاربرد دارند که در آزمایشگاه کوچک به سمت تولید مواد مخدر تغییر جهت می دهند.

افشار اضافه کرد: دسترسی به این مواد راحت است و نام مواد نیز بدان اطلاق نمی شود و وقتی فرد متوجه آسیب ها می شود که کار از کار گذشته است.

کد مطلب 3739931

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