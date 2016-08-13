به گزارش خبرگزاری مهر پرویز افشار گفت: «در یک دهه قبل مواد صنعتی به مواد آمفتامینی و متاآمفتامینی منحصر بودند ولی امروز بر اساس آمار سازمان ملل مواد صنعتی جدید خطری بیشتری دارند که بالغ بر ۵۰۰ نوع هستند.

وی گفت : بر اساس آخرین آمار سازمان ملل بیش از ۲۵۰ میلیون نفر در دنیا از مواد مخدر استفاده می کنند و تغییر الگوی مصرف به سمت مواد صنعتی رخ داده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در کشورمان طی یک دهه گذشته تغییر الگوی مصرف به سمت مواد صنعتی را داشتیم و هم اینک ۲۵ تا ۳۰ درصد معتادین به سمت مواد صنعتی رفته اند که زنگ خطری جدی است.

وی افزود: کنترل این مواد از طریق تولید آسان نیست و پیش تازهای آن بسیار آسان است که در صنایع کشاورزی و دارویی کاربرد دارند که در آزمایشگاه کوچک به سمت تولید مواد مخدر تغییر جهت می دهند.

افشار اضافه کرد: دسترسی به این مواد راحت است و نام مواد نیز بدان اطلاق نمی شود و وقتی فرد متوجه آسیب ها می شود که کار از کار گذشته است.