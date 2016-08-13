دعوت شورای اسلامی کهگیلویه وبویراحمدبرای استقبال از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ استان کهگیلویه و بویراحمد همزمان با میلاد فرخنده هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام رضا(ع) میزبان رئیس جمهور محترم و اعضای هیأت دولت خواهد بود.

بدون تردید این سفر فرصت مغتنمی برای حل مشکلات و نقطه عطفی در پیشرفت و توسعه استان می‌تواند باشد.

مردم استان کهگیلویه و بویراحمد، حضور اول شما در هشت سال جنگ تحمیلی، راهپیمایی‌ها و انتخابات مختلف و استقبال باشکوه و تاریخی از سفر رهبر معظم انقلاب سند محکمی بر دلبستگی و حمایت کهگیلویه و بویراحمدی‌ها از نظام جمهوری اسلامی است، در ادامه همین مسیر و در راستای اطلاعات از فرامین مقام عظمای ولایت در حمایت از دولت، از مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار استان بویژه جامعه شورایی دعوت می‌شود تا در مراسم استقبال از رئیس جمهور محترم و هیأت دولت حضور یابند و مهمان‌نوازی همیشگی مردم استان را به منصه ظهور برسانیم.

در پایان این بیانیه آمده است: امید است نتیجه این سفر با برنامه‌ریزیها و تدابیر مسئولان برای استان کهگیلویه و بویراحمد پرخیر و برکت باشد.