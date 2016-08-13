نبی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر استفاده از مربیان توانمند بدنساز کاراته در تیمهای استان کرمانشاه اظهار داشت: مدیران کاراته استان باید با برنامه ریزیهای مدون واستفاده از تجارب کارشناسان، پیشکسوتان و صاحب نظران زمینه را برای رشد و پیشرفت کاراته استان بیش از گذشته فراهم کنند.
فتحی افزود: امروز کاراته ایران در جهان حرف اول را میزند و باید بیش از پیش تلاش کنیم تا این جایگاه را ارتقاء داده و در المپیک ۲۰۲۰ قدرت کاراته ایران را به نمایش بگذاریم.
وی بروز شدن و آگاهی از دانش روز را لازمه کار یک مربی توانمند کاراته دانست و افزود: مربی کاراته باید درعلم تمرین، آناتومی بدن، طراحی تمرین و روشهای مختلف بدنسازی با وزنه و بدون وزنه مهارت خاصی داشته و در این زمینه باعلم روز روند روبه جلویی را داشته باشد در غیر اینصورت مربی امکان استفاده از فرصتها را از دست خواهد داد.
فتحی افزود: باتوجه به ورود تاریخی کاراته به المپیک انجام تغییرات جزئی در قوانین داوری و نحوه برگزاری مسابقات طبیعی است و لذا مربیان و ورزشکاران کاراته باید به این سمت حرکت کنند. دیگر زمان آن فرارسیده تا با شرکت در دورههای علمی و فنی دانش خود را بیش از پیش بالا برده و روشهای سنتی تمرینی را کنار بگذاریم.
وی بیان کرد: باهمت دست اندر کاران کاراته و مسئولان در استان کرمانشاه دورههای مختلف داوری و آموزش مربیگری کاراته برگزار شده است.
فتحی افزود: نخستین دوره تربیت مربی بدنساز کاراته به میزبانی تهران زیر نظر فدراسیون کاراته و باهمکاری دانشگاه پیام نور مر کز تهران جنوب با حضور شرکت کنندگانی از استانهای تهران، کرمانشاه، خوزستان، اصفهان، قزوین، سمنان و ایلام در دو بخش تئوری و عملی انجام شد.
وی هدف از برگزاری این دوره را ارتقا سطح علمی و فنی مربیان بدنساز کاراته دانست و گفت: شرکت کنندگان پس از پایان کلاسهای تئوری دوره عملی را زیر نظر دکتر نصیرزاده رئیس کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی به پایان رساندند و در آینده و پس گذراندن دوره های تکمیلی از این مربیان در تیمهای ملی و باشگاهی در فدراسیون واستانهای کشور بکارگیری میشود.
فتحی با اشاره به حضور اساتید برجستهای همچون دکتر نصیرزاده، دکتر نیکو خصلت و دکتر پیری در این دوره آموزشی گفت: به طور قطع حضور در این دوره میتواند دانش فنی و علمی مربیان را افزایش دهد.
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