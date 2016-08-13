افتتاح و کلنگ زنی ۶۲ پروژه عمرانی و خدماتی طی هفته دولت درنهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد گرامی داشت شهادت شهید رجایی و هفته دولت و تبریک ولادت باسعادت امام رضا(ع) گفت: هفته دولت فرصت خوبی برای ارائه عملکرد دولت است و مسئولین ادارات باید عملکرد خود را شفاف‌سازی کنند و در اختیار افکار عموم بگذارند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مسئولین به‌واسطه پذیرش مسئولیت وظیفه خدمت‌رسانی دارند، گفت: ارائه عملکردها، هنری برای مدیران نیست چراکه وظیفه است.

حمیدوند افزود: ارائه عملکرد مطلوب و همچنین منشأ خیروبرکت بودن نشان از داشتن برنامه مدون و کارآمدی مدیران است.

وی عنوان کرد: کارهای انجام‌شده با دست‌خالی در شهرستان اجرایی شده و مدیران دلسوز با وارد میدان شدن بسیاری از پروژه‌ها را به اتمام و برخی را نیز برای کلنگ زنی آماده کرده‌اند.

فرماندار نهاوند بابیان اینکه اگر کم‌کاری و تخلفی کنیم باید در محضر امام و شهدا پاسخگو باشیم، عنوان کرد: ملاک در انجام امور اعداد و ارقام نیست بلکه رضایتمندی حداکثری مردم است.

حمیدوند در ادامه با اشاره به اینکه با تلاش‌ها و همچنین خرد جمعی مدیران شهرستان در هفته دولت ۶۲ پروژه در نهاوند افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد شد، گفت: اعتبار این پروژه‌ها در دو بخش افتتاح و کلنگ زنی به ترتیب ۱۹ و ۹ میلیارد تومان است.

وی عمده این طرح‌ها را در بخش‌های بهسازی مسکن‌های روستایی، طرح هادی، نوسازی تجهیزات کشاورزی و گلخانه‌ای، گازرسانی، آب‌رسانی و پروژه‌های صنعتی عنوان کرد و گفت: ادارات در زمینه معرفی و ارائه عملکرد خود به‌دوراز لفافه گویی و کذب اقدام کنند چراکه مردم مشکلات، تنگناها و کمبودهای موجود در کشور را می‌دانند.

حمیدوند با اشاره به پروژه ۳۰۰ واحدی مسکن مهر نهاوند گفت: این پروژه در حال حاضر به بهره‌برداری رسیده و حدود ۹۹ درصد متقاضیان آن در منازل خود ساکن هستند اما به دلایل نارسایی‌هایی موجود در راه و شهرسازی، محوطه‌سازی آن و آسفالت انجام‌نشده بنابراین در افتتاح‌ها نیز گنجانده نشده است.

وی افزود: اگر تا چند روز آینده این موضوع حل‌وفصل نشودوضعیت با استاندار همدان برای اتخاذ تصمیمات عاجل در میان گذاشته می شود.

وی در ادامه از کلنگ زنی سالن ورزشی در دهستان بابا قاسم خبر داد و گفت: با توجه به دستورالعمل‌ها نمی‌توانیم پروژه‌ای نو در شهرستان‌ها و استان تعریف کنیم اما با توجه به پتانسیل این روستا و همچنین پیگیری‌های استاندار همدان در سطح کشور موافقت کلنگ زنی این سالن بااعتباری افزون بر ۴۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرارگرفته است.