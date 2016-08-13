تخصیص بودجه ملی برای رفع مشکلات سیاه منصور دزفول

عزت الله صادق منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت نابسامان زهکش فاضلاب خام و صنعتی که از وسط شهر سیاه منصور عبور می کند سال های زیادی است که برای اهالی این منطقه بسیار دردسرساز شده است.

وی افزود: برای حل مشکل بهداشتی و زیست محیطی ناشی از فاضلاب خام انسانی و صنعتی جاری در زهکش این شهر بارها از طریق دستگاه های اجرایی شهری، استانی و حتی کشور پیگیری کرده ایم که مستندات آن نیز موجود است اما به زعم وعده های چندین ساله تاکنون هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر سیاه منصور دزفول، نبود دبیرستان برای ادامه تحصیل دانش آموزان، کمبود آب آشامیدنی و کیفیت نامناسب آب، نبود فضای فرهنگی و ورزشی را از جمله دیگر مشکلات سیاه منصور برشمرد که تاکنون اعتباری از محل منابع ملی برای حل این مشکلات اختصاص نیافته و هزینه نشده است.

صادق منصوری اضافه کرد: نبود فضاهای آموزشی کافی در سیاه منصور موجب شده تا سالانه تعدادی از دانش آموزان این منطقه به دلیل عدم توانایی مالی برای حضور در مناطق دیگر از تحصیل بازبمانند.

وی بیان کرد: غلظت آب آشامیدنی دزفول ۶۰۰ است در حالی که غلظت آب شرب سیاه منصور مطابق با نظر کارشناسان بیش از ۱۳۰۰ است ضمن اینکه آب شرب این منطقه علاوه بر طعم بد، املاح بسیار زیادی نیز دارد که سلامت مردم منطقه را تهدید می کند.

صادق منصوری با بیان اینکه درتمام این سال ها هیچ یک از مسئولان در عمل برای اهالی این منطقه اقدامی انجام نداده اند، گفت: دیگر از مساعدت مسئولان شهرستان ناامید شده ایم و دست نیاز خود را به سوی مسئولان استانی و کشوری دراز می کنیم تا بلکه اندکی از دردهای اهالی نجیب و زحمتکش سیاه منصور رفع شود.

عضو شورای اسلامی شهر سیاه منصور ادامه داد: مشکلات متعدد و بزرگ سیاه منصور با بودجه های اندک این شهر و شهرستان برطرف نمی شود بلکه ما برای رفع این مشکلات ک سلامت و آرامش اهالی سیاه منصور را نشانه گرفته نیازمند عزم و بودجه ملی هستیم که این امر باید با همت مسئولان شهرستان و استان به ویژه نماینده مجلس، فرماندار و استاندار محقق شود.

وی در پایان یادآور شد: درتمام این سال ها که مشکلات سیاه منصور را پیگیری کرده ایم نه تنها نتیجه ای حاصل نشده بلکه در برخی موارد تهدید نیز شده ایم. مردمان سیاه منصور سالهاست که در مظلومیت هر چه تمام تر سکوت کرده اند اما واقعا حق این مردم محرومیت از حقوق طبیعی خود نیست.

به گزارش مهر، شهر سیاه منصور دزفول با برخورداری از جمعیت ۱۰ هزار نفری در مسیر جاده دزفول ـ شوشتر و در پنج کیلومتری دزفول قرار دارد که از سال ۱۳۹۱ به شهر تبدیل شده و شهرداری آن نیز از یکم فروردین ماه سال ۱۳۹۳ رسما فعالیت خود را آغاز کرد.