به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی جشمیدی نویسنده و منتقد معاصر تالیف رمان تازه‌ای را با عنوان «بی‌فصلی» در دست گرفته است.

«بی‌فصلی» به گفته جمشیدی روایتی است از انسانی که به دنبال اصالت و وطن حقیقی خویش است.

داستان این رمان درباره ملوانی است که روزگاری در ایران بر روی کشتی‌های هندی کار می‌کرده است و گذر روزگار او را از سرزمینش دور انداخته و به قاره دیگری برده است. این سفر و دورافتادگی او را به مرور گذشته‌ها و خاطرات خودش از بندر عباس تا جزایر هند و سواحل آفریقا و آفریقای و کافه‌ها و باراندازهایش وا می‌دارد.

این نویسنده درباره این داستان به خبرنگار مهر گفت: قهرمان این داستان بدون اینکه سرزمین‌ها و یا شهرهایی را دیده باشد تنها از بندری به بندر دیگر رفته و همین سفر بدون دیدن سرزمین‌ها، او را در روزگار کهن سالی به یاد نوستالژی‌های خودش انداخته است، از او کار بی‌انتها خسته است و در انتظار بازیافتن اصالت خود است.

وی تصریح کرد: این قصه در نیمی از خود در ایران و در نیمی دیگر از خود بر اقیانوس شکل گرفته و جلو می‌رود.

جمشیدی همچنین گفت: رمان بی‌فصلی با توجه به شخصیت اصلی غم زده خود که در غربت زندگی می‌کند و روزگاری در بندرعباس جاشوی یک کابین هندی بوده است در بخش‌هایی به صورت نیمه مستند نوشته شده و روایتی است از بی‌فصلی به مثابه یک نماد از یکنواختی زیست آدمی که ارمغان باور و ناباوری در هزاره سوم در پهنه‌ای به گستره زمین است.

این رمان در حال حاضر در مرحله بازنویسی از سوی نویسنده قرار گرفته است.

یادآوری می‌شود مصطفی جمشیدی در سال جاری به دلیل نگارش رمان «سمندر» نامزد دریافت جایزه قلم زرین نیز بود.