۲۰ میلیارد تومان برای احداث دهکده مقاومت در لرستان هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی ظهر پنجشنبه در جلسه رسیدگی به وضعیت دو جاذبه گردشگری شهرهای بروجرد و خرم آباد که در اختیار سپاه قرار دارند، اظهار داشت: پادگان حمزه سید الشهداء(ع) خرم آباد پیشاهنگی زمان شاه بود که سپاه آن را برای آموزش در اختیار گرفت ولی سال ها جو سنگینی مبنی بر اینکه چرا سپاه این پادگان را به آموزش و پرورش برنمی گرداند در شهر حاکم بود تا اینکه سپاه این مجموعه را از آموزش و پرورش خرید.

وی با اشاره به اینکه سپاه لرستان پادگان ۳۲ هکتاری حمزه را به یک مجتمع فرهنگی، ورزشی، تفریحی و ... تبدیل کرده است، عنوان کرد: تا کنون بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان اعتبار صرف کارهای معیشتی، رفاهی، ورزشی و ... در پادگان حمزه یا «دهکده مقاومت» شده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با اشاره به اینکه در «دهکده مقاومت» همه نوع خدماتی به همه اقشار ارائه می شود، افزود: سپاه در این مجموعه اصلا به دنبال کسب درآمد نبوده بلکه تا کنون برای راه اندازی سایت های مختلف آن ضررهای زیادی متحمل شده است.

سردار کشکولی به وجود امکاناتی همچون استخر شنا، چمن مصنوعی، میدان موانع، زمین پینت بال، پیست موتورسواری و دوچرخه سواری، میدان تیر و کمان، آلاچیق، سوئیت های تفریحی، کافی شاپ، سالن های ورزشی، سالن زورخانه و ... در مجموعه «دهکده مقاومت» اشاره کرد و گفت: به طور قطع می‌توان گفت در غرب کشور چنین مجموعه کامل تفریحی، گردشگری و رفاهی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تا کنون سه چهارم اقدامات در نظر گرفته شده برای مجموعه «دهکده مقاومت» خرم آباد انجام شده است، افزود: در حال ساخت یک پارک شهر با عنوان پارک مقاومت در داخل مجموعه «دهکده مقاومت» هستیم که در این پارک مردم با المان هایی از مقاومت، جهاد و شهادت آشنا می شوند برای این منظور با مجسمه سازهای چیره دستی صحبت شده تا در قسمت انتهایی مجموعه که به کوه ختم می شود با کارهای تجسمی صحنه هایی از دفاع مقدس و تندیس شهدا را بسازند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان یادآور شد: تا کنون عده زیادی از مردم خرم آباد و گردشگرانی که به این شهر مسافرت می کنند از مجموعه «دهکده مقاومت» استقبال کرده اند و هزینه امکاناتی که در این مجموعه در اختیار مردم قرار می گیرد نسبت به جاهای دیگر کمتر است.

سردار کشکولی تصریح کرد: برای رفت و آمد آسانتر افراد به «دهکده مقاومت» از شهرداری درخواست کردیم یک مسیر دیگر به ایستگاه خط واحدی که هم اکنون در ۵۰۰ متری این مجموعه واقع شده است اضافه کنند و علی رغم صحبت های فراوان با رئیس شورای شهر و شهردار خرم آباد هنوز این اتفاق نیفتاده است بلکه حدود دو هفته پیش در نبش دیوار «دهکده مقاومت» تابلویی با عنوان ابتدای محدوده قانونی شهر نصب شده است و این تابلو بدین معناست که این دهکده در محدوده شهر قرار ندارد.

وی اضافه کرد: برای تکمیل این مجموعه نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی استان هستیم زیرا خیابان های این مجموعه نیاز به آسفالت داشته، شبکه دفع فاضلاب آن راه اندازی نشده است، نور دهکده کافی نبوده، یکی از چاه های آب در آن خشک شدن است، برای آبیاری درختان مثمر در این پادگان نیاز به آبیاری قطره ای است، سالن ها و سوئیت های جدید آن باید گازکشی شده و لازم است تجهیزات ورزشی آن تامین شوند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به اینکه از سال گذشته مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان پول برای ساخت زورخانه در شهر خرم آباد در حساب خوابیده ولی به‌دلیل نبود زمین مناسب تا کنون این زورخانه ساخته نشده است، افزود: علی رغم پیگیری های ما برای پیدا کردن زمین برای ساخت زورخانه نتوانستیم محلی پیدا کنیم لذا ناچار هستیم این زورخانه را در قسمتی از «دهکده مقاومت» ایجاد کنیم.

سردار کشکولی خواستار ایجاد باغ پرندگان توسط محیط زیست، ایجاد گلخانه، ایجاد یک پل هوایی روبروی «دهکده مقاومت»، استقرار ایستگاه آتش نشانی، ایجاد سرعت گیر کیفی، تعبیه سطل های زباله در داخل مجموعه و ... شد و گفت: امیدواریم سایر دستگاه های اجرایی استان با تشریک مساعی به بهره برداری هر چه سریعتر «دهکده مقاومت» خرم آباد کمک کنند.

بنابراین گزارش در این جلسه مقرر شد صبح یکشنبه تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی استان از مجموعه «دهکده مقاومت» خرم آباد بازدید به عمل آورده و نسبت به بهره برداری هر چه سریعتر و رفع برخی مشکلات آن اقدام کنند.