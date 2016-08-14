به گزارش خبرگزاری مهر، در طرحی که توسط نمایندگان مجلس تهیه شده آمده است: احتراما با استناد به ماده (۱۴۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله درخواست رسیدگی به طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور معوقه از مجلس نهم را داریم.

مقدمه (دلایل توجیهی)

با توجه به پس‌رفت فزآینده آب دریاچه ها و تالاب های کشور و کم توجهی مسئولان مستقیم (و شاید بی ا عتنایی برخی از مسئولان) به رغم نشست های مکرر و بعضا تبلیغاتی، متاسفانه هر روز خطر دهشتناک خشکی و طوفان های شن، باغات و مزارع خرم استان‌ها و شهرهای مختلف کشور نظیر ارومیه، اصفهان، انزلی، قم، اراک، پاوه و روانسر، شیراز، کرمان، خوزستان و همه مناطق همجوار و تمامی سرزمین های مسطح و دشت ها و مزارع حاصلخیز شمال غرب و بخش های بزرگی از غرب ایران و همچنین مرکز شمال و جنوب کشور را تهدید می کند.

استمرار کوچک‌انگاری این معضل بزرگ، کار را دشوارتر و وضعیت را پیچیده تر می سازد. به نظر می‌رسد همه چیز علیه دریاچه ها و تالاب ها که برخی از آنها بی‌نظیر و یا کم‌نظیر در جهان هستند، دست به دست هم داده تا زودتر آن را بخشکانند و سرزمین آباد و خاک غنی همجوار را نیز نابود سازند!

اینک بررسی حفظ این تالاب ها و دریاچه ها و حفاظت از محیط زیست بکر مناطق مختلف کشور و جلوگیری از تخریب زیبایی های مناطق و کوچ اجباری میلیون ها نفر از مردمان غیور و انقلابی و مسلمان کشور و جلوگیری از آسیب‌رساندن ریزگردها طرح زیر را با قید دوفوریت تقدیم می نماییم. امید آن است که آرمان مهم صیانت بر دریاچه ها و تالاب ها را تحقق بخشیم.

نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور

ماده واحده- دولت مکلف است حداکثر به مدت سه ماه فهرست تالاب ها و دریاچه های نیازمند حمایت را تهیه و عملیات اجرایی حمایت های خود را ضمن رعایت تبصره های زیر حداکثر ظرف سه سال به نتیجه برساند و در این جهت با به کارگیری همه امکانات مهندسی و عملیاتی خود بر پایه نظریات کارشناسان مجرب داخلی و تجربیات سازمان ها و کشورهایی که بحران های مشابه را تجربه کرده اند، اقدام کند.

تبصره ۱- منابع مورد نیاز این قانون در سال جاری از محل ردیف های مصوب بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تامین می شود. بدیهی است این پیش بینی در بودجه سنوات آتی تا احیاء و نجات تالاب ها و دریاچه ها و برطرف شدن تهدیدات آسیب‌رسان به دریاچه ها و تالاب ها استمرار خواهد یافت.

تبصره ۲- تامین حقابه زیست محیطی آنها توسط سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره ۳- احیای فضای سبز پیرامون آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی

تبصره ۴- تثبیت خاک و شنزارهای اطراف تالاب ها و دریاچه ها

تبصره ۵- جلوگیری از برداشت صنعتی و معدنی تالاب ها و دریاچه ها

تبصره ۶- ثبت کلیه تالاب ها و دریاچه های ایران در فهرست کنوانسیون بین المللی رامسر