کریم بودن در عین قدرت مند بودن ارزشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «ضیافت» با موضوع کرامت و با حضور ژاله معروفی کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی روانه آنتن شد.

ژاله معروفی کرامت را یک فضیلت اخلاقی دانست و عنوان داشت: کرامت را می توان در یک طیف قرار داد که یک سر آن بزرگواری به عنوان فضیلت و یک طرف آن طیف فرومایگی و رفتارهای سخیف به عنوان یک نکته منفی وجود دارد.

وی بیان داشت: اکثر انسان ها در وسط این طیف قرار دارند. کم پیش می آید که شخصی رفتارهای فرومایه یا کریمانه به طور مطلق انجام دهد و بیشتر افراد در وسط این طیف هستند، هر چند که ممکن است به سمت رفتارهای بزرگوارانه و کرامانه یا سخیف گرایش های بیشتری داشته باشند.

کارشناس امور فرهنگی در مورد سخاوتمندی و بخشیندگی اظهار داشت: اصولاً ذهن مان با شنیدن این کلمات به این سمت می رود که از مالم به کسی ببخشم یا کمکی انجام دهم. وقتی بحث کریم بودن وسط می آید، نه تنها فقط گذشت از اموال، بلکه ایثار، داشتن، عزت نفس و از خودگذشتگی نیز اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: کریم بودن در عین قدرت مند بودن بسیار زیاد ارزشمند است. وقتی انسان زمانی که قدرت ندارد و مجبور است بخشنده باشد، شاید معنای زیبای کریم بودن را نشان ندهد اما وقتی قدرتش را دارد و می بخشد، جلوه زیبای کریم بودن را به نمایش گذاشته اید.

کارشناس امور اجتماعی مصداق واقعی کریم بودن را در گذشت کردن از قصاص دانست و عنوان داشت: ما افرادی داریم که عزیزان شان را از دست داده اند مانند مادری که در داغ فرزندش سوگ وار است و شریعت این اجازه را می دهد که قصاص کند اما در این زمان این مادر یا هر کس دیگر، می بخشد. به اعتقاد بنده این نهایت کریم بودن و یا حداقل یکی از بارزترین مصادیق آن است.

وی تاکید کرد: باید یاد بگیریم که چگونه به مردم محبت کنیم؛ خیلی وقت ها فراموش می کنیم که چگونه با مردم با محبت برخورد کنیم و این برخورد محبت آمیز در کلام و گفتار دیده نمی شود. وقتی کسی را می بینیم که غمگین است، به سراغش برویم و درد و دل کنیم تا هم حال خودمان و بعد حال شخص مقابل را خوب کنیم.

معروفی با بیان اینکه فلاسفه از دو جنبه به کرامت پرداخته اند، اضافه کرد: گفته می شود کرامت ذاتی است یعنی با تولد یک انسان کرامت نیز در نهاد آن انسان خلق می شود. اما مسئله اصلی کرامت اکتسابی است یعنی چگونه می توانیم یاد بگیریم تا کریمانه رفتار کنیم.

وی تصریح داشت: عوامل زیادی در این زمینه تاثیر گذار است که یکی از این عوامل مادی بودن است. وقتی همه انسان ها همه مقیاس هایشان بر اساس مادیات است، خیلی کم می توانند کرامت رفتاری داشته باشند. شخصی که فکر می کند برای رسیدن به اهدافش می تواند از هر شیوه استفاده کند، هیچ گاه به منزلت کرامت دست پیدا نمی کند.

قابل ذکر است، برنامه "ضیافت" چهارشنبه ها ساعت ۲۲ از شبکه رادیویی گفت وگو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت وگو مراجعه کنند.