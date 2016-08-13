وزیر بهداشت فردا به دنا سفر می کند/ افتتاح سه پروژه در شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی‌روی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: شهرستان دنا فردا میزبان وزیر بهداشت به عنوان نماینده دولت است.

وی بیان داشت: در سفر وزیر بهداشت به شهرستان طرح پرورش و تکثیر ماهی «تلگاه»، افتتاح آسفالت و معابر روستای «کریک» و آبرسانی به روستای «بیاره» افتتاح خواهند شد.

بهشتی روی افزود: قاضی‌زاده هاشمی همزمان با سفر هیئت دولت به استان ۲۴ مردادماه به شهرستان دنا سفر می کند و در نشست شورای اداری این شهرستان نیز شرکت می کند.

وی با اشاره به مراسم استقبال از رئیس جمهور در ورزشگاه تختی یاسوج اظهار داشت: مردم شهرستان دنا نیز همچون گذشته با استقبال از هیئت دولت میهمان نوازی مردم استان را اثبات خواهند کرد.