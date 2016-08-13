برپایی سومین کاروان اردوهای جهادی دانشگاهیان

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اردو با حضور ۵۶ نفر از رده‌های مختلف بهداشتی درمانی از سوی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در قالب اردوهای جهادی اجرا می‌شود.

دکتر فریمان ابراهیم‌زاده افزود: تیم پزشکی، دندانپزشکی، مهندسی بهداشت محیط و ... باهدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به این مناطق از ۲۴ مرداد به مردم محروم این منطقه خدمات‌رسانی می‌کنند.

به گفته وی پیش‌ازاین دومین اردو در ایلام برگزارشده است و هدف وزارت از برپایی این اردوی جهادی رفع محرومیت بهداشتی درمانی در سراسر کشور است.