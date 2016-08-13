به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی «جایگاه انیمیشن در سینمای ایران» محمدعلی صفورا و علیرضا گلپایگانی از استادان دانشگاه هنر تهران، روند تولید و جایگاه انیمیشن در سینمای ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند.

همچنین در این نشست محمد حبیبی مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس پیرامون حمایت از تولید انیمیشن های دفاع مقدسی به بحث و گفتگو می پردازد.

این نشست با محوریت ارزیابی و تحلیل دو انیمیشن‌ کوتاه «پسرک» و «خط قرمز» به نویسندگی و کارگردانی مونا شاهی برگزار می شود.

انیمیشن «خط قرمز» با تکنیک دوبعدی در مرکز صبا تولید شده است و ماجرای لاک پشت و مارمولکی را به تصویر می کشد که در میدان جنگی در ناکجاآباد گرفتار شده‌اند و خط مرزی بین دو جبهه موقعیت سختی را برای آن دو رقم می‌زند. تصمیمی از سوی لاک پشت می‌تواند سبب تغییر این شرایط شود اما هر تصمیمی بهایی دارد.

این انیمیشن کوتاه برای رده سنی کودک تا بزرگسال تولید شده و تاکنون جوایز متعددی از جمله تندیس بهترین انیمیشن و تندیس بهترین صداگزاری جشنواره نهال، تندیس زرین بهترین فیلمنامه انیمیشن جشنواره پویانمایی تهران و جایزه بهترین انیمیشن جشنواره آکروتی هند را نصیب خود کرده است.

انیمیشن «پسرک» دیگر اثر مونا شاهی برگزیده جشنواره های مختلفی از جمله برگزیده بهترین انیمیشن بخش اصلی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم زوم «IFFZOOM» لهستان و برنده جایزه‌ هیات داوران جشنواره «AYACC» چین در سال ۲۰۱۵ است.

این انیمیشن، داستانی خیالی در فضای جنگ جهانی دوم دارد و نشانه هایی که در آن دیده می‌شود یادآور کشور خاصی نیست و ترکیبی از ارجاعات عناصر مختلف است.

در خلاصه داستان انیمیشن «پسرک» آمده است: مردم به دستور ارتش در حال ترک شهری کوچک هستند. پسرک یتیمی از رفتن سر باز می‌زند تا کاری را به سرانجام برساند.

مونا شاهی، مدرس دانشگاه، فیلمنامه نویس، کارگردان و انیماتور، از اعضای هیات انتخاب جشنواره NORTH WEST آمریکا ۲۰۱۶ است.

نشست تخصصی جایگاه انیمیشن در سینمای ایران، یکشنبه ۲۴ مرداد ساعت ۱۷:۳۰ در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی به نشانی خیابان پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا برگزار می شود.