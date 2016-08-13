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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد:

فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری یاسوج افتتاح می شود

فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری یاسوج افتتاح می شود

یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری یاسوج در سفر هیئت دولت به استان افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  رضا دهبانی پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای تکمیل این پروژه در سال جاری ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافت.

وی بیان داشت: اتمام فاز دوم این پروژه نیز نیازمند۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.

دهبانی افزود: سال آینده بهره برداری کامل از دو فاز این تالار انجام خواهد شد.

وی زیر بنای این پروژه را ۲۳هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: در این پروژه سالنهای مختلف نمایش، سینما، موسیقی، آموزش و اجتماعات نیز برخوردار است.

دهبانی با اشاره به نشست خبری رئیس جمهور در استان اظهار داشت: این نشست با حضور ۱۶ خبرگزاری، ۵۰ پایگاه خبری، ۳۰  هفته نامه و چهار روزنامه سراسری محلی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3739984

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