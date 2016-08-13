فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری یاسوج افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دهبانی پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای تکمیل این پروژه در سال جاری ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافت.

وی بیان داشت: اتمام فاز دوم این پروژه نیز نیازمند۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.

دهبانی افزود: سال آینده بهره برداری کامل از دو فاز این تالار انجام خواهد شد.

وی زیر بنای این پروژه را ۲۳هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: در این پروژه سالنهای مختلف نمایش، سینما، موسیقی، آموزش و اجتماعات نیز برخوردار است.

دهبانی با اشاره به نشست خبری رئیس جمهور در استان اظهار داشت: این نشست با حضور ۱۶ خبرگزاری، ۵۰ پایگاه خبری، ۳۰ هفته نامه و چهار روزنامه سراسری محلی برگزار خواهد شد.