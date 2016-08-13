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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

فرمانده ناجا:

نقش شهدای فاطمیون در امنیت ایران اسلامی و منطقه جاودانه است

نقش شهدای فاطمیون در امنیت ایران اسلامی و منطقه جاودانه است

فرمانده ناجا در دیدار با خانواده شهدای فاطمیون در خراسان رضوی بر نقش جاودانه شهدای مبارزه با تروریسم داعش در کشور سوریه تاکید کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین اشتری در دیدار با خانواده ۱۹ شهید افغان مقیم مشهد که در مبارزه با داعش در کشور سوریه به فیض عظیم شهادت نائل آمده اظهار داشت: مجاهدان افغان و رزمندگان ایرانی به فرمان امام خامنه ای (مدظله العالی) در مبارزه با داعش در سوریه لبیک جانانه گفتند و نقش این عزیزان و شهدای گرانقدر این راه در ماندگاری امنیت ایران اسلامی و کشورهای منطقه بی بدیل است.

وی با اشاره به اینکه ناجا تسهیلات ویژه ای برای خانواده شهدای فاطمیون به خصوص در ایام اربعین حسینی (ع) و حضور این عزیزان در کربلای معلی در نظر گرفته است گفت: پاسداشت مقام و ادامه راه شهدای گرانقدر و عزت و احترام خانواده های این عزیزان وظیفه ای است که همه ما باید سرلوحه کار خود قرار دهیم.

در این دیدار که سردار صادقی ، رئیس دفتر فرمانده ناجا و سردار بهمن امیری مقدم ، فرمانده انتظامی خراسان رضوی ، فرمانده ناجا را همراهی می کردند از خانواده شهدای گرانقدر قدردانی شد.

کد مطلب 3739985

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