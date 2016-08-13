نقش شهدای فاطمیون در امنیت ایران اسلامی و منطقه جاودانه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین اشتری در دیدار با خانواده ۱۹ شهید افغان مقیم مشهد که در مبارزه با داعش در کشور سوریه به فیض عظیم شهادت نائل آمده اظهار داشت: مجاهدان افغان و رزمندگان ایرانی به فرمان امام خامنه ای (مدظله العالی) در مبارزه با داعش در سوریه لبیک جانانه گفتند و نقش این عزیزان و شهدای گرانقدر این راه در ماندگاری امنیت ایران اسلامی و کشورهای منطقه بی بدیل است.

وی با اشاره به اینکه ناجا تسهیلات ویژه ای برای خانواده شهدای فاطمیون به خصوص در ایام اربعین حسینی (ع) و حضور این عزیزان در کربلای معلی در نظر گرفته است گفت: پاسداشت مقام و ادامه راه شهدای گرانقدر و عزت و احترام خانواده های این عزیزان وظیفه ای است که همه ما باید سرلوحه کار خود قرار دهیم.

در این دیدار که سردار صادقی ، رئیس دفتر فرمانده ناجا و سردار بهمن امیری مقدم ، فرمانده انتظامی خراسان رضوی ، فرمانده ناجا را همراهی می کردند از خانواده شهدای گرانقدر قدردانی شد.