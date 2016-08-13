دستگیری ۵ سوداگر مرگ و کشف ۱۵ کیلو گرم مواد مخدر در قزوین

سرهنگ محسن قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران شهرستان البرز، پس از اقدامات فنی، تخصصی و اطلاعاتی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط یک دستگاه سواری "سمند" در ورودی شهر بیدستان متوقف کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: در بازرسی از این خودرو مقدار پنج کیلو گرم مواد مخدر از نوع «تریاک» کشف کردند.

سرهنگ قلی پور ادامه داد: در اقدامی دیگر توسط پلیس مبارزه با موادمخدر استان و انجام اقدامات اطلاعاتی و با همکاری ماموران شهرستان البرز مبنی بر اینکه فردی که ازافراد با سابقه درامر خرید و فروش موادمخدر با خودروی سواری ۲۰۶ قصد حمل و ورود مقداری موادمخدر به استان قزوین و شهرستان البرز را دارد که با هماهنگی مقام قضایی نسبت به کنترل محورهای مواصلاتی اقدام که نهایتاً خودروی اعلامی در روستای "حصارخروان"متوقف که مقدار پنج کیلوگرم موادمخدر از نوع «تریاک» را کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان قزوین افزود: همچنین در اقدامی دیگر توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، حین انجام ایست و بازرسی خودروهای عبوری در عوارضی اتوبان قزوین – کرج به یکی از مسافران اتوبوس مشکوک که در بازرسی مقدار پنج کیلو گرم مواد مخدر از نوع "تریاک" کشف کردند.

وی از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت افراد در تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.