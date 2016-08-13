پروانه نمایش ۳۳ فیلم در شبکه نمایش خانگی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسات شنبه و یکشنبه ۱۰ و ۱۷ مرداد ماه شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد با عرضه فیلم های «یاسین» به تهیه کنندگی محسن علی اکبری و کارگردانی حامد امرایی، «عاشقت شدم» به تهیه کنندگی وحید رحمتی و به کارگردانی کاوه عزیزی، «ماجرای ازدواج مجید» به تهیه کنندگی و کارگردانی حسن احمدی، «سه حرفی هشت عمودی» به تهیه کنندگی و کارگردانی وحید بیطرفان، «داره صبح میشه» به تهیه کنندگی علی لدنی و به کارگردانی یلدا جبلی، «سایه روشن» به تهیه کنندگی سید جمال ساداتیان و کارگردانی فرزاد موتمن، «من سالوادور نیستم» به تهیه کنندگی مشترک سید امیر پروین حسینی، منصور سهراب پور و کارگردانی منوچهر هادی، «ناهید» به تهیه کنندگی بیژن امکانیان و به کارگردانی آیدا پناهنده، «وقت بزرگ شدنه» به تهیه کنندگی علی سلیمانی و به کارگردانی ژرژ هاشم زاده و «هفت معکوس» به تهیه کنندگی علی عطشانی و به کارگردانی مهدی خسروی موافقت شد.

همچنین در این جلسات با عرضه ۱۱ عنوان فیلم مستند و آموزشی، ۱۰ عنوان فیلم خارجی و ۲ عنوان فیلم کوتاه موافقت به عمل آمد.