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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

پروانه نمایش ۳۳ فیلم در شبکه نمایش خانگی صادر شد

پروانه نمایش ۳۳ فیلم در شبکه نمایش خانگی صادر شد

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه ۳۳ عنوان فیلم موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسات شنبه و یکشنبه ۱۰ و ۱۷ مرداد ماه شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد با عرضه فیلم های «یاسین» به تهیه کنندگی محسن علی اکبری و کارگردانی حامد امرایی، «عاشقت شدم» به تهیه کنندگی وحید رحمتی و به کارگردانی کاوه عزیزی، «ماجرای ازدواج مجید» به تهیه کنندگی و کارگردانی حسن احمدی، «سه حرفی هشت عمودی» به تهیه کنندگی و کارگردانی وحید بیطرفان، «داره صبح میشه» به تهیه کنندگی علی لدنی و به کارگردانی یلدا جبلی، «سایه روشن» به تهیه کنندگی سید جمال ساداتیان و کارگردانی فرزاد موتمن، «من سالوادور نیستم» به تهیه کنندگی مشترک سید امیر پروین حسینی، منصور سهراب پور و کارگردانی منوچهر هادی، «ناهید» به تهیه کنندگی بیژن امکانیان و به کارگردانی آیدا پناهنده، «وقت بزرگ شدنه» به تهیه کنندگی علی سلیمانی و به کارگردانی ژرژ هاشم زاده و «هفت معکوس» به تهیه کنندگی علی عطشانی و به کارگردانی مهدی خسروی موافقت شد.

همچنین در این جلسات با عرضه ۱۱ عنوان فیلم مستند و آموزشی، ۱۰ عنوان فیلم خارجی و ۲ عنوان فیلم کوتاه موافقت به عمل آمد.

کد مطلب 3739987

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