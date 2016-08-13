سید اصغر مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکنون مابقی پستها معادل ۷۵ درصد از پستهای این اداره کل خالی است.
وی افزود: این اداره کل با کمبود نیروی انسانی روبهرو است و در این میان کمبود نیروی محیطبانی، یکی از دغدغههای ما است.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان بیان داشت: تعداد محیطبانان در خراسان شمالی یکسوم موردنیاز است.
مطهری تصریح کرد: هماکنون ۵۳ محیطبان، مدیریت و حفاظت از عرصههای تحت مدیریت محیطزیست را بر عهدهدارند.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست خراسان شمالی به برگزاری همایش روز محیطبان در استان اشاره کرد و گفت: ۶ نفر محیطبان نمونه در همایش استانی که فردا برگزار میشود تقدیر میشوند.
وی افزود: محمدرضا احمدی نیز که بهعنوان برتر کشوری انتخابشده مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.
مطهری پایین بودن میزان حقوق و پرخطر بودن فعالیت حفاظت از محیطزیست را از مشکلات محیطبانان عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر به آنان شد.
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