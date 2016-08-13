هشدار پلیس فتا قزوین به تجار و توریست های ایرانی

سرهنگ دوم فخرالدین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شکایت شخصی مبنی بر کلاهبرداری و برداشت ۴۰۰ میلیون ریال از حساب وی در یکی از کشورهای همسایه موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: طی بررسی های فنی و تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، توریست ها و تجار ایرانی که برای مسافرت یا تجارت به کشورهای همسایه سفر می کنند از سوی افرادی در این کشورها مورد کلاهبرداری و سرقت حساب های بانکی به روش اسکیمینگ قرار می گیرند.

توکلی به همه افرادی که قصد سفر به این کشورها را دارند توصیه کرد : قبل از سفر به اندازه نیاز خود ارز تهیه تا مجبور نشوند در کشورهای مقصد اقدام به تهیه ارز کرده یا اگر نیاز به خرید ارز داشتند از مراکز معتبر و قانونی ارز خریداری و نهایت دقت را داشته تا مورد کلاهبرداری قرار نگیرند.

رئیس پلیس فتا قزوین ادامه داد: هموطنان عزیز در مسافرت های خارجی هنگام خرید کالا، کارت بانکی خود را در اختیار متصدی فروش قرار نداده و شخصا نسبت به کشیدن کارت و وارد کردن اطلاعات مالی خود اقدام کنند.