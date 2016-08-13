به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری؛ نمایشگاه «و این سازها...» با نمایش آثاری از سازهای کوبه ای چون، تمبک، دف، دایره، دمام، دهل، کوزه، طشت، زنگوله‌ها، بندیر، تاس، دهلک، جعله و دوسرکوتن از ساخته‌های ایرج طباطبایی سازنده سازهای سنتی و نوازنده تمبک و کوروش بزرگپور استاد و نوازنده سازهای کوبه ای و دیگر سازنده های کشور در منطقه مربوط به سازها به نمایش گذاشته شده است.

ایرج طباطبایی آشنایی با موسیقی به ویژه تنبک را مرهون پدر است. به دنبال نوازندگی در گروههای متعدد موسیقی و علاقه ایشان به ساخت سازهای سنتی در سال ۱۳۷۷ جذب کارگاه هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی شدو در کارگاه ساز سازی زیر نظر اساتید؛ بیاض امیرعطایی، حسین قلمی و مرحوم محمود قربانعلی به ساخت سازهای قیچک، تمبک و سه تار همت گمارد.

وی در ارتباط با این رشته از هنرهای سنتی می‌گوید: ساخت تمبک که سال‌ها در این کارگاه متوقف شده بود توسط ایشان و با رویکرد جدید و الگوی منحصر بفرد خودشان مجددا احیا شد. استفاده از چوبهای مختلف و غیر متداول و نیز فرم های خاص و متفاوت با سازهای موجود در بازار، از ویژگی‌های ساز سازی ایشان در ساخت تمبک و نیز قیچک است.

وی همچنین نوازندگی تمبک را از سال ۶۱ نزد استاد محمود فرهمند بافی آغاز نمود و سالهای بعد در محضر اساتید بهمن رجبی و محمد اخوان دنبال کرد.

وی همچنین تدریس در هنرستان موسیقی ملی و مراکز آموزشی معتبر و همکاری با گروه های موسیقی به سرپرستی اساتیدی چون جواد ضرابیان، حسین علیزاده، ملیحه سعیدی، رضا شفیعیان، فریدون ناصری بطحاییی، مصظفی پیوست و... را در کارنامه فعالیت خود دارد.

کوروش بزرگپور استاد و نوازنده سازهای کوبه‌ای نیز با اشاره بر اهمیت سازهای کوبه ای در کشور می‌گوید: سازهای کوبه‌ای در کشور ما ایران از اهمیت بالایی برخوردار است چنانکه این سازها در بسیاری از استان‌های کشور از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب از تنوع بالایی برخوردار است. در این نمایشگاه سعی شد تا مجموعه‌ای کامل از انواع سازهای کوبه‌ای کشور به نمایش گذاشته شود.

لازم به ذکر است، همکاری با صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، همکاری با ارکستر ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی از بدو تاسیس ریتم‌شناسی و وزن‌خوانی نزد ایشان و کامبیز روشن روان و درنتیجه اجرا و ضبط شمار زیادی از موسیقی فیلم و سریالهای تلویزیونی، نظیر... کیف انگلیسی، مسافر ری، شهریار، ملاصدرا، آتش و شبنم، آواز مه، دختری بنام تندر، عروس آتش، دوئل وشام آخر، امام رضا، مختارنامه، اپرای شمس و مولانا در سال‌های فعالیت وی به انجام رسیده است.

به گزارش روابط عمومی معاونت صنایع دستی کشور؛ انتشار و چاپ چندین مقاله و مصاحبه در خصوص ریتم و موسیقی مناطق و بخصوص موسیقی گیلان، همکاری با اساتید و بزرگان موسیقی ایران : فرهاد فخرالدینی، کامبیز روشن روان، دکتر حسن ریاحی، محمد سریر، فریدون شهبازیان، بابک بیات، مجید انتظامی، میلاد کیایی، فواد حجازی و خوانندگانی مانند استاد شجریان، ناظری، اصفهانی، عصار، احسان خواجه امیری از جمله فعالیتهای این هنرمند پیشکسوت و پر تلاش است.

ایرج طباطبایی و کوروش بزرگپور در پایان افزودند: به مدت یکسال با تلاش برای جمع آوری، تقسیم بندی سازها، نوع ساختار از لحاظ جنس (پوست و نوع چوب) آنها و نیز کارهای تزیینی چون منبت، معرق و خاتم که بر روی آنها انجام می‌شود با کمک سازمان میراث فرهنگی و همکاری معاونت صنایع‌دستی کشور در تدارک برگزاری این نمایشگاه بودیم تا در یک مجموعه جمع آوری شده بتوانیم انواع سازهای کوبه‌ای از مناطق مختلف فارس، گیلان، آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، خوزستان و جنوب کشور را با نمایش و اجرای صدا دهی برای علاقمندان موسیقی به ویژه آهنگ سازان بیشترمعرفی کنیم.

یادآور می شود، این نمایشگاه به حمایت دفتر صادرات معاونت صنایع دستی از ۲۳ تا ۲۷ مرداد ماه در ساختمان شماره ۱ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ساعت ۹صبح تا ۱۶ عصر پذیرای علاقمندان و هنردوستان است.