انحراف به چپ سواری پیکان در قزوین۴ نفر را به کام مرگ برد

سرهنگ نصرالله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز ماموران پلیس راه قزوین – زنجان پس از دریافت خبر یک مورد تصادف در محور فرعی روستای «دولت آباد» واقع در سه راهی یحیی آباد سریعاً به محل اعلامی اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور ماموران در محل سانحه مشخص شد تصادف بین یک دستگاه کامیون بنز حامل بار احشام و یک دستگاه سواری پیکان با چهار سرنشین رخ داده که در برخورد این دو دستگاه خودرو، راننده و دو سرنشین سواری پیکان در دم فوت و دو سرنشین ۳ و۹ ساله این خودرو مصدوم که توسط عوامل امدادی به بیمارستان انتقال یافتند.

رئیس پلیس راه استان افزود: متاسفانه کودک ۹ ساله براثر شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.

سرهنگ بیگلری با اعلام اینکه دو سرنشین کامیون نیز در این سانحه به صورت جزئی مصدوم و در همان محل مداوا شدند اضافه کرد: کارشناسان پلیس راه علت تصادف را انحراف به چپ سواری پیکان اعلام کردند.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: به مقررات راهنمایی و رانندگی احترام و از عجله و شتاب زدگی خودداری کنند و با بی احتیاطی جان خود و سرنشینان را به خطر نیاندازند.

سواری رنو ال ۹۰ با بیش از ۴ میلیون ریال خلافی راهی پارکینگ شد

رئیس پلیس راه استان از توقیف سواری رنو ال ۹۰ با خلافی ۴۹ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال خبر داد.

سرهنگ بیگلری اظهار داشت: ماموران پاسگاه پلیس راه آزاد راه قزوین - رشت حین کنترل تردد خودروهای عبوری در محور اتوبان "قزوین – رشت" یک دستگاه سواری رنو ال ۹۰ را به علت عدم استفاده از کمربند ایمنی متوقف کردند.

وی ادامه داد: با استعلام از سوابق خودرو مشخص شد که این سواری دارای ۱۹۲ فقره تخلف و ۴۹ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال جریمه پرداخت نشده است که بلافاصله خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ بیگلری افزود: بیشترین تخلفات ثبت شده برای این خودرو، سرعت و سبقت غیر مجاز بوده است.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم ترافیک در محورهای مواصلاتی استان در طرح تابستانی، برخورد با تخلفات حادثه ساز بعنوان خط قرمز پلیس راه استان قزوین در دستور کار عوامل اجرایی قرار داشته و به صورت قاطع و بدون اغماض با رانندگان متخلف در سطح راههای استان برخورد خواهد شد. لذا به همه رانندگان وسایط نقلیه توصیه می شود از ارتکاب تخلفات حادثه ساز در محورهای مواصلاتی استان قزوین اجتناب کنند.