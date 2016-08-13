ضیاءالدین جاوید نقاش و معمار پیشکسوت درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاءالدین جاوید که به‌دلیل بیماری در بیمارستان شهدای تهران بستری بود، ۲۲ مردادماه براثر ایست قلبی از دنیا رفت.

پیکر این نقاش و معمار پیشکسوت، صبح روز یکشنبه، ۲۴ مردادماه از مقابل منزلش به سمت بهشت زهرا (س) تشییع و به خاک سپرده می‌شود. مراسم ترحیم او نیز سه‌شنبه، ۲۶ مردادماه از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار خواهد شد.

ضیاءالدین جاوید متولد ۱۳۲۲ در همدان بود. در سال ١٣٣٩ در آزمون ورودی دانشکده معماری و هنرهای زیبای دانشگاه تهران شرکت کرد.

در سال‌های اول ورود به دانشگاه، سفرهای فراوان به بیشتر نقاط ایران داشت و با آشنایی که از دوران نوجوانی با شعر و ادبیات ایران زمین داشت، نقاشی و حتی معماری را وسیله‌ای برای پیوند شعر و فرهنگ و معماری یافت. او سال‌ها در زمینه‌ تدریس به دانشجویان علاقه‌مندان به هنر معماری فعالیت کرد.