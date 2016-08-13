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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

ضیاءالدین جاوید نقاش و معمار پیشکسوت درگذشت

ضیاءالدین جاوید نقاش و معمار پیشکسوت درگذشت

ضیاءالدین جاوید، نقاش و معمار پیشکسوت، براثر ایست قلبی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاءالدین جاوید  که به‌دلیل بیماری در بیمارستان شهدای تهران بستری بود، ۲۲ مردادماه براثر ایست قلبی از دنیا رفت.

 پیکر این نقاش و معمار پیشکسوت،   صبح روز یکشنبه، ۲۴ مردادماه از مقابل منزلش به سمت بهشت زهرا (س) تشییع و به خاک سپرده می‌شود. مراسم ترحیم او نیز سه‌شنبه، ۲۶ مردادماه از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار خواهد شد.

ضیاءالدین جاوید متولد ۱۳۲۲ در همدان بود. در سال ١٣٣٩ در آزمون ورودی دانشکده معماری و هنرهای زیبای دانشگاه تهران شرکت کرد.

در سال‌های اول ورود به دانشگاه، سفرهای فراوان به بیشتر نقاط ایران داشت و با آشنایی که از دوران نوجوانی با شعر و ادبیات ایران زمین داشت، نقاشی و حتی معماری را وسیله‌ای برای پیوند شعر و فرهنگ و معماری یافت. او سال‌ها در زمینه‌ تدریس به دانشجویان علاقه‌مندان به هنر معماری فعالیت کرد.

کد مطلب 3739998

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