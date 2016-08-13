به گزارش خبرنگار مهر، طاهره قیومی ظهر شنبه در نشست هماهنگی سفر رئیس‌جمهور به استان افزود: فعالیت رسانه ها در راستای برنامه های رئیس‌جمهور و وزیران و نمایندگان به شهرستانی مختلف در اطلاع رسانی و آگاهی مردم بسیار موثر است.

وی با اشاره به برنامه های هیئت دولت در استان گفت: رئیس جمهور در بدو ورود به استان با مردم کهگیلویه وبویراحمد دیدار می کند.

قیومی حضور در نشست برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران استان، دیدار با عشایر و روستائیان، حضور در شورای اداری و نشست با رسانه‌ها را از دیگر برنامه های رئیس جمهور در سفر به کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد.

وی یادآور شد: در راستای رسیدگی به مشکلات و در خواستهای مردم نیز سامانه سامد راه اندازی شده است.

قیومی اظهار داشت: مردم می توانند مشکلات و در خواستهای خود را از طریق این سامانه به گوش رئیس جمهور برسانند.