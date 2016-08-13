دومین المپیاد ورزشی هیئت بیماران خاص خوزستان فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده ظهر امروز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک دهه کرامت و سالروز بازگشت آزادگان به ایران اظهار کرد: خوشبختانه این هیئت نوپا با همکاری همه خیران و مسئولان خوزستانی سال گذشته توانست با وجود تمامی مشکلات مالی به جایگاه اول در بین ۳۱ استان کشور دست پیدا کند.

وی افزود: شاید آخرین آرزوی بیمارانی که عضو هیئت هستند این باشد که با فعالیت های ورزشی از انزوا خراج شوند.

رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای خوزستان با اشاره به اینکه این استان در کمربندی تالاسمی قرار گرفته است، تصریح کرد: این هیئت ۶ گروه بیماران هموفیلی، تالاسمی، دیالیز، دیابت، ام. اس و پیوند عضو را تحت پوشش قرار می دهد.

حاجی زاده بیان کرد:‌ بالابردن امید به زندگی، ایجاد روحیه نشاط و شادابی و همچنین خدمت به بهترین خلایق خداوند از اهداف تشکیل این هیئت است. چنین بیمارانی که از زیبایی ظاهری و سلامتی جسمانی در دنیا بی نصیب هستند، قطعا نسبت به بندگان عادی نزد خدا مقرب تر هستند و بنابراین کار برای این افراد عبادت است.

وی عنوان کرد: سال گذشته کارهای خاصی انجام دادیم که در کشور بی نظیر بود و از آن جمله می توان به میزبانی برگزاری مسابقات ورزشی هیئت بیماران خاص کشور اشاره کرد. در این مسابقات ورزشکاران خوزستان مقام های خوبی از جمله اول و سوم کشور را به دست آوردند.

رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای خوزستان ادامه داد:‌ بسیاری از استان ها تازه به فکر برگزاری المپیاد هستند در حالی که این هیئت فردا اقدام به برگزاری دومین المپیاد استانی خود با حضور بیش از ۱۲۰ ورزشکار خواهد کرد.

حاجی زاده در ارتباط با مکان برگزاری المپیاد گفت:‌ این المپیاد از فردا در منطقه زیارتی، فرهنگی، سیاحتی و تفریحی امامزاده عبدالله شهرستان باغملک برگزار و روز دوشنبه نیز به کار خود پایان می دهد.

وی یادآور شد: هدف از برگزاری این المپیادها ایجاد انگیزه برای جذب سایر بیماران به هیئت و شروع فعالیت های ورزشی و همچنین افزایش روحیه نشاط و امیدواری برای ورزشکاران عضو است.

رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای خوزستان اضافه کرد: امسال ۱۵۰ نفر از ورزشکاران این هیئت بیمه ورزشی شدند که این کار در میان سایر استان ها کم نظیر بود. همچنین در چند نوبت از قهرمانان تجلیل و تقدیر کردیم.

حاجی زاده درخواست کرد: از تمامی مسئولان خوزستان تقاضا دارم که نگاه ویژه ای به این هیئت داشته باشند چون هدف اصلی فعالیت هیئت توسعه ورزش های همگانی در مرحله اول و بعد ورزش قهرمانی برای ورزشکاران عضو است.

وی خبر داد:‌ راه اندازی بنیاد بیماران خاص را در دستور کار قرار دادیم و در صورت تحقق این هدف بسیاری از مشکلات به صورت سازمانی حل خواهند شد.

رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای خوزستان در پایان گفت: امسال ورزشکار این هیئت در مسابقات انتخابی مسابقات جهانی سال آینده حضور خواهد داشت و با توجه به وعده مربیان استان احتمال فراوان به عنوان نماینده این هیئت برای حضور در مسابقات جهانی انتخاب خواهد شد.