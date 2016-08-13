یک دستگاه کامیونت ایسوزو با ۹۲ رأس دام قاچاق در گرمه توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی، فرمانده انتظامی شهرستان گرمه از توقیف یک دستگاه کامیونت ایسوزو با ۹۲ رأس دام قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد حدادیان افزود: مأموران انتظامی گرمه هنگام کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیونت ایسوزو حامل دام را برای بررسی مدارک دامپزشکی و مجوز حمل، متوقف کردند.

وی تصریح کرد: مأموران انتظامی با بررسی مدارک راننده کامیونت ایسوزو متوجه شدند که خودرو حامل ۹۲ رأس گوسفند قاچاق است که به همین منظور خودرو به کلانتری ۱۲ شهر درق از توابع شهرستان گرمه منتقل شد.

سرهنگ حدادیان ضمن اشاره به دستگیری یک متهم در این زمینه بیان کرد: متهم قصد انتقال دام‌ها را بدون داشتن مجوز دامپزشکی از سمنان به خراسان شمالی با یک دستگاه کامیونت ایسوزو داشته که توسط مأموران انتظامی شهرستان گرمه توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمه گفت: پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و تحویل اداره دامپزشکی شهرستان گرمه شد.

دستگیری ۲۵ معتاد متجاهر و کشف یک کیلو مواد مخدر در مانه و سملقان

فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان با اشاره به اینکه در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ۲۵ معتاد دستگیر شدند، گفت: در راستای این طرح بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر کشف و ۶ نفر خرده‌فروش مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

سرهنگ علی حسین رختیانی اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با مخلان نظم و امنیت و آسایش شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان مانه و سملقان در قالب تیم‌های عملیاتی، پاک‌سازی مناطق آلوده و برخورد با معتادان پرخطر را در این شهرستان اجرا کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی رابطه مستقیم و غیرمستقیم با مواد مخدر دارند، افزود: به‌منظور سالم‌سازی و پاک‌سازی مناطق آلوده و جلب رضایت عمومی مردم این طرح و طرح‌های مشابه همچنان تداوم دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ۲۵ معتاد دستگیر شدند، گفت: در راستای این طرح بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر کشف و ۶ نفر خرده‌فروش مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده و معتادان تابلو و خطرناک جهت بازپروری تحویل کمپ اعتیاد شدند.

پرونده سارقان شیروانی با ۲۰ فقره کیف‌قاپی بسته شد

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی گفت: با تلاش مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شیروان دو کیف‌قاپ حرفه‌ای با ۲۰ فقره کیف‌قاپی در این شهرستان دستگیر شدند.

سرهنگ قاسمعلی یوسفخانی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره کیف‌قاپی از بانوان شیروانی، موضوع با تشکیل تیمی به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ابتدا با توجه به تکرار وقوعات، تمام پرونده‌ها موردبررسی مجدد قرار گرفت و جغرافیای وقوع جرم و همچنین محدوده زمانی وقوع سرقت‌ها مشخص شد، سپس نیروها در قالب چند تیم موتورسوار پوششی محدوده سرقت را به‌صورت نامحسوس تحت نظر قراردادند.

این مقام انتظامی بیان داشت: با تلاش‌های مأموران پلیس آگاهی شهرستان شیروان درنهایت فردی سابقه‌دار به نام «ه.ش» ۲۶ ساله شناسایی و در حین سرقت دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان تصریح کرد: در بازرسی بدنی از سارق یک دستگاه گوشی مسروقه کشف و با توجه به مدارک به‌دست‌آمده و با انجام تحقیقات فنی متهم درنهایت لب به اعتراف گشود و به چند فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ یوسفخانی گفت: پس از اعترافات متهم، سریعاً منزل پدری وی مورد بازرسی قرار گرفت که از دودکش منزل تعداد هفت‌دستگاه گوشی لمسی مسروقه کشف شد و در ادامه تحقیقات به ارتکاب سرقت‌ها با مشارکت فردی به نام «م.ن» ۲۳ ساله اعتراف کرد.

این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری همدست متهم، افزود: با بررسی پرونده‌ها و بازجویی‌های انجام‌شده سارقان به ۲۰ فقره کیف‌قاپی اعتراف و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان بیان داشت: سارقان اکثر طعمه‌های خود را از بین خانم‌های جوان و فاقد چادر که کیف‌دستی خود را به سمت خیابان حمل می‌کنند، انتخاب و اقدام به سرقت می‌کردند.

سرهنگ یوسفخانی تصریح کرد: سارقان به‌صورت دو نفره با موتورسیکلت فاقد پلاک در مناطق مرفه نشین و خلوت تردد کرده و با استفاده از غفلت شهروندان اقدام به قاپیدن کیف بانوان می‌کردند.