ارتش پاسخگوی نیازهای عملیاتی نظام است/جذب نیروهای انقلابی در ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدرضا پوردستان ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مشهد اظهار کرد: امروز بخش عمده ای از ارتش نیروی زمینی است و ما تلاش کردیم دو کار عمده را به انجام برسانیم که اولین مورد آن سرمایه گذاری بر روی فرماندهان است و تلاش کردیم در تمامی رده ها فرماندهان متدین را منصوب کردیم.

وی دومین اقدام ارتش را در بحث گزینش ها عنوان کرد و گفت: تلاش کردیم نیروهای انقلابی و فعال را جذب کنیم و نتیجه این اقدام آن است که ارتش امروز توانسته پاسخگوی نیازهای عملیاتی نظام باشد.

امیر پوردستان با اشاره به استقرار سامانه‌های پدافند هوایی و توپ‌های پدافند هوایی به عنوان یکی از مأموریت های ارتش گفت: این سامانه در تعدادی از استان‌های کشور استقرار یافته و وظیفه دارد از ارتفاعات حراست و حفاظت کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه ارتش هنوز با انتظارات فرماندهی کل قوا فاصله زیادی دارد، خاطرنشان کرد: بخشی از فعالیت‌هایی که نیروی زمینی امروز با آن درگیر است بحث مراقبت از مرزها است، ماموریت دیگر ارتش نیز استقرار سامانه های پدافند هوایی در پنج استان از جمله اصفهان تهران و البرز بوده است.

امیر پوردستان پشتیبانی بالگردی از مرزهای کشور و پاکسازی سه قرارگاه آلوده ایلام، کرمانشاه و خوزستان را از دیگر فعالیت های ارتش عنوان کرد و افزود: در کنار باب جهادی که فرمانده کل قوا برای روی نیروی زمینی باز کرده اند، تعدادی از نیروهای ما از دی ماه سال گذشته در کشور سوریه مسقر هستند و امیدواریم با تدبیر مقام معظم رهبری، نیروی زمینی ارتش مسیر تربیت نیروهای متدین را ادامه داده و در مسیر رسالت نظام به شکل مطلوب حرکت کند.