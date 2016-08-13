به گزارش خبرنگار مهر، سعید بیابانکی مجری برنامه نقد شعر شبکه چهارم سیما با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در برنامه آتی خود که فردا یکشنبه ۲۴ مرداد ماه روی آنتن شبکه چهارم سیما خواهد رفت، به نقد و بررسی اشعار سیاوش کسرایی از شعرای معاصر خواهیم پرداخت.

به گفته بیابانکی در این برنامه علیرضا طبایی شاعر و روزنامه‌نگار و عبدالحمید ضیایی شاعر و استاد دانشگاه به نقد و بررسی اشعار این شاعر خواهند پرداخت.

کسرائی دانش‌آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و از شاگردان نیما یوشیج بود که به سبک شعر او وفادار ماند. کسرائی سُراینده منظومه «آرش کمانگیر» نخستین منظومه حماسی نیمایی است.

از جمله مجموعه شعرهای به‌جای مانده از سیاوش کسرائی، می‌توان به مجموعه شعر آوا، مهره سرخ، در هوای مرغ آمین، هدیه برای خاک، تراشه‌های تبر، خانگی، با دماوند خاموش و خون سیاوش اشاره کرد.

برنامه نقد شعر با اجرای سعید بیابانکی و از ساعت ۲۱ روز یکشنبه ۲۴ مرداد ماه به روی آنتن شبکه چهار خواهد رفت.