زندگی آینده در گرو جمع آوری اطلاعات و آمار دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز شنبه در جلسه هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: سرشماری نیازمند فرهنگ و آشنایی عمومی است و باید تاثیر آمار در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ملموس باشد.

وی افزود: در کشورهای توسعه یافته یکی از دلایل موفق توجه به آمار و اطلاعات دقیق است و تدوین نظام آماری بین مردم و مسئولان بسیار مهم و قابل توجه است.

استاندار قزوین تصریح کرد: اگر در یک روستا یا شهری انحراف آماری بی از یک درصد باشد نظام برنامه ریزی بر هم می خورد و اگر خدمات پیش بینی شده بر اساس آمار اشتباهی باشد آسیب خواهیم دید.

آمار غلط ما را به بیراهه می رود

همتی اظهارداشت: هرجا آمار دقیق باشد برنامه ریزی ها هم موفق و دقیق خواهد بود و باید با استفاده از دستگاههای مرتبط، دانشگاهها و اساتید بستر خوبی برای سرشماری ایجاد کنیم.

وی گفت: در این دوره از سرشماری استفاده از اینترنت یوزگی قابل توجهی است که می تواند مردم را در مشارکت فعال کند و کارها با سهولت بیشتری انجام شود.

استاندار یادآورشد: هر جا آمارها دقیق باشد برنامه ریزی ها با دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و امیدواریم مردم با مشارکت جدی و دقت در ارائه آمار و اطلاعات درست مسئولان را در تصمیم گیری کمک کنند.

همتی گفت: در این دوره باید تا ۸۰ درصد روی مشارکت اینترنتی مردم حساب کنیم زیرا حتی در روستاها شاهد ارائه خدمات اینترنت هستیم.

وی اضافه کرد: تشکیل بموقع جلسه شورای هماهنگی استانی، تبلیغات مناسب در رسانه ها بویژه صدا وسیما، نظارت درون سازمانی بر اجرای سرشماری، تامین خودرو و نیروی انسانی ماهر و توانمند با دانش آی تی برای کار با تبلت، سازماندهی سرشماری خانواده های غائب و مستند سازی برنامه ها در سرشماری امسال مورد توجه قرار گیرد.

آمارگیری به رویکرد مثبت مردم تبدیل شود

استاندار اظهارداشت: باید کاری کنیم تا موضوع سرشماری به یک رویکرد مثبت از سوی مردم تبدیل شود و دقت ها بالا برود تا برنامه ریزی ها منطقی شود.

همتی از همه دست اندرکاران از جمله رسانه ها، ائمه جمعه، تشکل های مردمی خواست در اجرای سرشماری نفوس و مسکن مشارکت و همکاری کنند.

در این جلسه مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله صدا وسیما، مخابرات، راه و شهرسازی دیدگاههای خود را ارائه کردند.

اهداف سرشماری عمومی نفوس و مسکن چیست؟

هدف کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات پایه‌ای درباره تعداد، ساختار و ویژگی‌های عمده افراد جامعه و واحدهای مسکونی کل کشور برای برنامه‌ریزان، سیاستگذاران، دولتمردان، پژوهشگران و سایر کاربران است.

تهیه چارچوب آماری مناسب در زمینه خانوار و مسکن برای اجرای طرح‌های آماری یکی دیگر از اهداف اصلی سرشماری است.