به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار با میهمانان خارجی چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در تالار ولایت حرم مطهر رضوی با بیان اینکه امروز گرایش جهانیان به اسلام ناب بیش از هر زمانی است، اظهار کرد: امروز جهان دریافته اسلامی که می‌توان بر آن تکیه کرد، اسلام ناب محمدی(ص) و پرچمدار آن، جمهوری اسلامی ایران است و با وجود تمام توطئه‌ها و دسیسه‌های استکبار هر روز بیش از پیش تفکر انقلاب اسلامی در جهان رونق می گیرد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان در ادامه با نقل این روایت از امام رضا علیه السلام که می‌فرمایند «اگر مردم زیبایی‌های سخنان ما را می‌شناختند، بی‌شک از ما پیروی می‌کردند» افزود: امروز این وظیفه خطیر در شناساندن سیره و سخنان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به جهانیان برعهده ما شیعیان است و اگر این مهم محقق شود، قطعا بسیاری از مشکلات بشری مرتفع خواهد شد.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه امام رضا(ع) عالم آل محمد(ص) و اولین کسی بودند که کرسی گفتگو میان ادیان را در تاریخ بنیان نهادند، اظهار کرد: آشنایی، شناخت و اطاعت از سیره و روش عملی زندگی امام رضا علیه السلام رمز ائتلاف و اتحاد مسلمانان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، «کرامت» را گمشده امروز انسان معاصر خواند و ابراز کرد: نزدیک به ۷۰ سال است که در فلسطین کرامت انسانی پایمال می‌شود و در سوریه، یمن و عراق این کرامت مورد تعرض قرار گرفته است، حمایت انقلاب اسلامی از فلسطین، سوریه، عراق و یمن، حمایت از کرامت انسان‌هاست.

تولیت آستان قدس رضوی، ایران اسلامی را پاسدار کرامت انسانی معرفی و اضافه کرد: آنچه به دست استکبار جهانی بر علیه بشریت رخ می‌دهد، تجلی نقض کرامت انسان‌هاست. امروز به لطف خداوند و به برکت ایستادگی مجاهدان و مسلمانان آزادی خواه سوریه، یمن و عراق، بسیاری از حقایق برای مردم جهان در حال روشن شدن است. بسیاری در دنیا دریافته‌اند که سلفی گری و داعش، ساخته مستکبران به ویژه آمریکا و اسرائیل برای ضربه به مسلمانان است.

حجت الاسلام رئیسی، آینده جهان را برای مومنان روشن توصیف کرد و با بیان اینکه قطعا پیروزی صالحین نزدیک خواهد بود، گفت: استکبار با این حجم از فریبکاری، دروغ پردازی و جنایت علیه بشریت، نمی‌تواند آینده روشنی داشته باشد، دست خداوند و اراده پروردگار با مومنان است و اوست که بر همه امور احاطه دارد.