۱۵هکتار از مراتع و اراضی استان مرکزی طعمه حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، حوالی ساعت سه بامداد روز جمعه مرکز فوریت های ۱۱۰ پلیس کمیجان حادثه آتش سوزی در مراتع یکی از روستاهای اطراف کمیجان را اعلام کرد.

با اعلام این خبر بلافاصله تیم های امدادی و انتظامی در محل حادثه حاضر و با کمک نیروهای آتش نشانی و مردم آتش سوزی مهار شد.

در تحقیقات انجام شده مشخص شد ۱۰ هکتار از زمین های کشاورزان روستای آمره کمیجان در آتش سوخته است.

همچنین در حادثه دیگری که در ساعت ۱۷ روز گذشته اطراف کوه قلعه آقا حمید شهرستان شازند اتفاق افتاد، چهار هکتار از اراضی کوهپایه، یک هکتار گندم زار و ۲۲ اصله درخت دچار آتش سوزی شد.