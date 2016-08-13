طلب ۴۵میلیاردی ازمشترکان برق کردستان/شناسایی ۶هزار انشعاب غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نجفیان امروز شنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های جمعی استان در سنندج به بیان گزارشی از وضعیت صنعت برق در استان پرداخت و گفت: از لحاظ وضعیت تولید برق، هم اکنون استان دارای نیروگاه سیکل ترکیبی با قدرت ۹۳۶ مگاوات است.

وی عنوان کرد: علاوه بر وجود نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاه دیزلی ۲۵ مگا واتی در استان وجود دارد که تنها نیروگاه دیزلی منطقه غرب کشور است.

وی ادامه داد: نیروگاه دیزلی نقش ویژه‌ای به عنوان نیروگاه راه انداز در زمانی که نیروگاه سیکل ترکیبی از مدار خارج شود، ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان بیان کرد: خرید انرژی از مبادی تولید و توزیع و فروش آن و همچنین خدمات پس از فروش به مشترکان از دیگر وظایف این شرکت محسوب می شود.

نجفیان با اشاره به اینکه حدود ۶۰۰ هزار مشترک برق در استان وجود دارد، افزود: نزدیک ۸۵ درصد این مشترکان مربوط به بخش خانگی است که این بخش ۵۰ درصد انرژی برق استان را مصرف می کنند.

وی با بیان اینکه ۱۵ درصد مابقی مشترکین استان هم مربوط به بخش های صنعت، کشاورزی، تجاری، عمومی وادارات است، اضافه کرد: کمتر از یک درصد مشترکان استان را بخش صنعت تشکیل داده است و ۱۰ درصد انرژی استان هم در این بخش مصرف می شود که این میزان نسبت به میانگین کشوری که ۳۵ تا ۴۰ درصد است، بسیار پایین است.

وی افزود: پیک مصرف برق در استان ۴۵۰ مگاوات است که این میزان ۵۰ درصد تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان یکی از مشکلات شرکت را مربوط به بخش وصول مطالبات خواند و گفت: تا پایان سال ۹۴ حدود ۴۵ میلیارد تومان از مشترکان خود طلب داریم.

نجفیان اظهارداشت: حدود ۸ تا ۹ میلیارد تومان این مطالبات مربوط به ادارت استان و ۶ میلیارد تومان هم مربوط به بخش صنعت است.

وی اظهارداشت: استفاده غیرمجاز از شبکه برق استان را بیشتر در شهرستان های سنندج، بانه و مریوان داریم که مردم این مناطق ۳ تا ۴ برابر مشترکان عادی از انرژی برق استفاده می کنند بدون اینکه بهای آن را بپردازند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۶ هزار انشعاب غیرمجاز در استان وجود دارد که قسمت اعظم آن مربوط به نواحی منفصل شهری سنندج است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان بیان کرد: متاسفانه هنوز طرح تفصیلی نواحی منفصل شهری سنندج کامل نشده است بنابراین ما قادر به ارائه خدمات به مردم این مناطق نیستیم و همین مسئله منجر به استفاده غیرمجاز آنها از شبکه برق شده است.