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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

دبیر مجمع خیران سلامت مازندران:

۹۶۰ میلیارد ریال در بخش سلامت مازندران کمک شده است

۹۶۰ میلیارد ریال در بخش سلامت مازندران کمک شده است

ساری - دبیر مجمع خیرین سلامت مازندران با اشاره به اینکه مجمع خیرین در سال ۱۳۸۹ در استان راه‌اندازی شد، مجموع کمک‌های مردمی را ۹۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد گوهردهی ظهر شنبه در دیدار مسئولان سلامت با نماینده ولی‌فقیه در استان عنوان کرد: از زمان شکل‌گیری مجمع تا سال ۹۴، مجموع کمک‌های مردمی و مشارکت‌های اجتماعی در سطح استان انجام‌گرفته است بالغ‌بر ۹۶۰ میلیارد ریال بوده است و در سال جاری نیز تاکنون مجموع کمک‌ها بالغ‌بر ۱۳۸ میلیارد ریال بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار این کمک‌های مالی، بحث مشارکتی که شهرداری‌ها با مجامع خیرین شهرستانی داشته‌اند و شهرداران هر شهرستان به همراه شورای اسلامی آن این همت و درایت را داشته‌اند که برخی از بدهی‌های حوزه سلامت را به دیده اغماض نگریسته‌اند.

وی در ادامه افزود: در این میان بخشودگی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سمت شهرداری ساری، در همین مدت حدود ۱۳ میلیارد ریال بوده است و نیت این بوده که این بخشودگی‌ها صرف مجموعه ماه کوچک شود.

وی ازجمله دیگر موارد هزینه این کمک‌ها را، اهدای زمین، ساخت مرکز، خرید آمبولانس و تجهیزات بیمارستانی برشمرد و افزود: همچنین، بیشتر توجه این مجمع را معطوف به حوزه پیشگیری و بهداشت بوده است.

گوهردهی اظهار داشت: هدف این است که هزینه‌ها فقط صرف درمان نشود و بخشی صرف پیشگیری شود، ازاین‌رو، بخشی از هزینه‌ها صرف آموزش و پژوهش نیز می‌شود.

وی بابیان اینکه بنا داریم دو مرکز بزرگ را در استان مازندران راه‌اندازی کنیم، افزود: یکی مرکز جامع سوختگی و دیگری مرکز جامع ام‌اس است.

کد مطلب 3740063

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