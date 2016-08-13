۹۶۰ میلیارد ریال در بخش سلامت مازندران کمک شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد گوهردهی ظهر شنبه در دیدار مسئولان سلامت با نماینده ولی‌فقیه در استان عنوان کرد: از زمان شکل‌گیری مجمع تا سال ۹۴، مجموع کمک‌های مردمی و مشارکت‌های اجتماعی در سطح استان انجام‌گرفته است بالغ‌بر ۹۶۰ میلیارد ریال بوده است و در سال جاری نیز تاکنون مجموع کمک‌ها بالغ‌بر ۱۳۸ میلیارد ریال بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار این کمک‌های مالی، بحث مشارکتی که شهرداری‌ها با مجامع خیرین شهرستانی داشته‌اند و شهرداران هر شهرستان به همراه شورای اسلامی آن این همت و درایت را داشته‌اند که برخی از بدهی‌های حوزه سلامت را به دیده اغماض نگریسته‌اند.

وی در ادامه افزود: در این میان بخشودگی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سمت شهرداری ساری، در همین مدت حدود ۱۳ میلیارد ریال بوده است و نیت این بوده که این بخشودگی‌ها صرف مجموعه ماه کوچک شود.

وی ازجمله دیگر موارد هزینه این کمک‌ها را، اهدای زمین، ساخت مرکز، خرید آمبولانس و تجهیزات بیمارستانی برشمرد و افزود: همچنین، بیشتر توجه این مجمع را معطوف به حوزه پیشگیری و بهداشت بوده است.

گوهردهی اظهار داشت: هدف این است که هزینه‌ها فقط صرف درمان نشود و بخشی صرف پیشگیری شود، ازاین‌رو، بخشی از هزینه‌ها صرف آموزش و پژوهش نیز می‌شود.

وی بابیان اینکه بنا داریم دو مرکز بزرگ را در استان مازندران راه‌اندازی کنیم، افزود: یکی مرکز جامع سوختگی و دیگری مرکز جامع ام‌اس است.