به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رستمی بامداد امروز موفق شد در دسته ۸۵ کیلوگرم به مدال طلای المپیک دست پیدا کند. این نخستین مدال کاروان ایران در المپیک سی و یکم است.

داود باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت وزنه برداران ایران در این رقابتها اظهار داشت: خدا را شکر بچه ها خوب هستند و وضعیت تیم از نظر روحی - روانی و جسمانی در وضعیت خوبی است. تدابیری را اندیشیده ایم تا هر کدام از بچه ها به مدال برسند. روحیه هرکدام از بچه ها خاص است و شرایط رفتاری خاص خودشان را می طلبد. با توجه به شرایط متغیر آب و هوایی در ریو، وزنه برداران نیاز به مراقبت های خاص خودشان را دارند. البته هواداران کمک می کنند. مثلا دیروز می خواستیم چند کلاه تهیه کنیم تا بچه ها موقع خروج از سالن سرما نخورند و زنگ زدیم یکی از هواداران این زحمت را کشید.

باقری در خصوص بهداد سلیمی گفت: بهداد وضعیتش خوب است و وزنه برداران تمرینات خود را به خوبی طبق برنامه انجام می دهند. سالن تمرین در نزدیکی دهکده قرار دارد. ما و بازیکنان تیم ملی در دو آپارتمان کنار هم هستیم که هر آپارتمان چهار تا اتاق دارد. آقای مرادی در کنار تیم هستند و ترجیح دادند در کنار بچه ها باشند تا اینکه بیرون از دهکده هتل بگیرند.

وی ادامه داد: ما همگی با هم هستیم و دور هم جمع می شویم و برنامه ها را مرور می کنیم. بهداد رقابت سنگینی با رقبای خود خواهد داشت. این وزنه بردار دیرتر تمرینات خود را شروع کرد. بالاخره ترسی که وجود داشت آرام آرام ریخت اما دیر به اوج آمادگی رسید. بهداد وزنه بردار باهوشی است و امیدوارم این هوش و حرفه ای گری در مواقع حساس به کمکش بیاید.

باقری در پایان گفت: از همه پیشکسوتان وزنه برداری و خانواده زجرکشیده این رشته و آقای مرادی که فدراسیون را با تمام سختی و ناملایمات اداره می کند، تشکر می کنم و به آنها تبریک می گویم. از همه رسانه ها و خبرگزاری ها هم که ما را کمک کردند به جز بعضی از رسانه ها، تشکر می کنم؛ از همه آنهایی که با وجود ناملایمات به ما کمک کردند و به ما دلگرمی دادند. انشالله این پیروزی ها ادامه خواهد داشت. به کیانوش عزیز و بچه های تیم ملی تبریک می گویم. از اینکه به کمیته پزشکی اعتماد کردند و ما را به عنوان یک تیم پشت خودشان قبول کردند و نیز فدراسیون پزشکی ورزشی ، تشکر می کنم.