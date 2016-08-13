اجرای طرح نفوس و مسکن گام تاثیرگذار در زمینه توسعه زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیدمقدم ظهر شنبه در نخستین نشست مشترک معاونان فنی و آموزشی مسئولان تبلیغات و اطلاعرسانی سرشماری استان زنجان، افزود: اجرای اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سوم مهر در سطح استان آغاز میشود و اجرای طرح نفوس و مسکن در استان زنجان گام مهم و تاثیرگذار در زمینه دستیابی به برنامه مدون و عملیاتی برای توسعه استان است.
وی ادامه داد: علاوه بر راهاندازی سامانه ثبت اینترنتی از ۲۵ مهرماه ماموران آمارگیری به صورت چهره به چهره به محل زندگی خانوارها مراجعه میکنند که امسال بر خلاف دورههای گذشته شاهد وجود فرمهای کاغذی نبوده و با استفاده از تبلت اطلاعات خانوارها در نرمافزاری جامع که در تبلت نصب شده است، ثبت میشود
امید مقدم با بیان اینکه از فعالیتهای مهمی که در مهرماه سالجاری شاهد اجرای آن خواهیم بود، انجام سرشماری نفوس و مسکن است، افزود: در مهرماه امسال شاهد اجرای هشتمین دوره سرشماری نفوس و مسکن هستیم که از سال ۱۳۳۵ اغاز شده و هر ۱۰ سال یکبار در کشور انجام میشده که از سال ۸۵ به بعد برگزاری آن از دورههای۱۰ ساله به پنج سال تغییر یافته است.
مدیر اجرایی ستاد سرشماری استان زنجان گفت: نتایج سرشماری بسیار مهم بوده و در تصمیمات کلان و سیاستهای جدید بسیار اهمیت دارد و جمعیت، ویژگیهای سنی، جنسی و اشتغال از همه مرم کشور و حتی پایینترین سطوح جغرافیایی استان کسب میشود و فعالیتهای اولیه آن از سال ۹۲ آغاز شده و امسال به صورت اینترنتی اجرا و روش سنتی از آن حذف شده است.
امید مقدم با بیان اینکه هدفگذاری مرکز آمار ایران برای سرشماری اینترنتی خانوارها ۴۰ درصد است، افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن طی مهر و آبانماه امسال برگزار خواهد شد که سوم تا ۲۴ مهرماه به صورت اینترنتی بوده و پس از آن شاهد حضور ماموران سرشماری خواهیم بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سرشماری نفوس و مسکن با مراجعه به همه خانوارهای شهری و روستایی انجام شده و برنامهریزیهای لازم در این زمینه صورت گرفته و همچنین با توجه به لزوم اگاهسازی نسبت انجام سرشماری به صورت اینترنتی به تبلیغات توجه جدی شده است.
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