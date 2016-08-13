به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل استاندارد بوشهر، محمدرحیم بهره‌مند با بیان اینکه استانداردهای کارخانه‌ای از برنامه‌های مهم اداره‌کل استاندارد استان بوشهر است، گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده جهانی‌شدن کالای ایرانی، تدوین و به‌کارگیری استانداردهای کارخانه‌ای است.

بهره‌مند استانداردهای کارخانه‌ای را فراتر از استانداردهای بین‌المللی و ملی دانست و خاطرنشان کرد: استانداردهای کارخانه‌ای سبب می‌شود کیفیت کالای تولیدی از سطح قابل قبول، به درجات بالاتری از کیفیت برسد و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی و تولیدات کشورهای پیشرفته راه پیدا کند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر مشاوره‌ای سازمان ملی استاندارد ایران در تدوین استانداردهای کارخانه‌ای را مهم و موثر دانست و تصریح کرد: متولی نگارش و نظارت بر تدوین استانداردهای کارخانه‌ای در استان‌ها، دفتر هماهنگی امور تدوین اداره‌کل استاندارد هر استان است و این دفتر نیز در بوشهر آمادگی کامل خود را برای مشاوره در تدوین این استانداردها اعلام می‌کند.

بهره‌مند بازنگری استانداردهای ملی را وظیفه دیگر دفتر تدوین استانداردهای ملی دانست و افزود: امسال ۳۲۰ عنوان استاندارد ملی برای بازنگری به استان بوشهر واگذار شد که ۸۵ استاندارد معتبر ۱۱۷ عنوان نیاز به تجدید نظر داشت، ۱۸ مورد هم ابطال شد.