به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل استاندارد بوشهر، محمدرحیم بهرهمند با بیان اینکه استانداردهای کارخانهای از برنامههای مهم ادارهکل استاندارد استان بوشهر است، گفت: یکی از حلقههای مفقوده جهانیشدن کالای ایرانی، تدوین و بهکارگیری استانداردهای کارخانهای است.
بهرهمند استانداردهای کارخانهای را فراتر از استانداردهای بینالمللی و ملی دانست و خاطرنشان کرد: استانداردهای کارخانهای سبب میشود کیفیت کالای تولیدی از سطح قابل قبول، به درجات بالاتری از کیفیت برسد و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی و تولیدات کشورهای پیشرفته راه پیدا کند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر مشاورهای سازمان ملی استاندارد ایران در تدوین استانداردهای کارخانهای را مهم و موثر دانست و تصریح کرد: متولی نگارش و نظارت بر تدوین استانداردهای کارخانهای در استانها، دفتر هماهنگی امور تدوین ادارهکل استاندارد هر استان است و این دفتر نیز در بوشهر آمادگی کامل خود را برای مشاوره در تدوین این استانداردها اعلام میکند.
بهرهمند بازنگری استانداردهای ملی را وظیفه دیگر دفتر تدوین استانداردهای ملی دانست و افزود: امسال ۳۲۰ عنوان استاندارد ملی برای بازنگری به استان بوشهر واگذار شد که ۸۵ استاندارد معتبر ۱۱۷ عنوان نیاز به تجدید نظر داشت، ۱۸ مورد هم ابطال شد.
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