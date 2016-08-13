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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

مدیرکل استاندارد بوشهر:

۳۲۰ عنوان استاندارد ملی برای بازنگری به استان بوشهر واگذار شد

۳۲۰ عنوان استاندارد ملی برای بازنگری به استان بوشهر واگذار شد

بوشهر - مدیرکل استاندارد بوشهر گفت: ۳۲۰ عنوان استاندارد ملی برای بازنگری به بوشهر واگذار که از این تعداد ۱۸ مورد باطل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل استاندارد بوشهر، محمدرحیم بهره‌مند با بیان اینکه استانداردهای کارخانه‌ای از برنامه‌های مهم اداره‌کل استاندارد استان بوشهر است، گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده جهانی‌شدن کالای ایرانی، تدوین و به‌کارگیری استانداردهای کارخانه‌ای است.

بهره‌مند استانداردهای کارخانه‌ای را فراتر از استانداردهای بین‌المللی و ملی دانست و خاطرنشان کرد: استانداردهای کارخانه‌ای سبب می‌شود کیفیت کالای تولیدی از سطح قابل قبول، به درجات بالاتری از کیفیت برسد و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی و تولیدات کشورهای پیشرفته راه پیدا کند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر مشاوره‌ای سازمان ملی استاندارد ایران در تدوین استانداردهای کارخانه‌ای را مهم و موثر دانست و تصریح کرد: متولی نگارش و نظارت بر تدوین استانداردهای کارخانه‌ای در استان‌ها، دفتر هماهنگی امور تدوین اداره‌کل استاندارد هر استان است و این دفتر نیز در بوشهر آمادگی کامل خود را برای مشاوره در تدوین این استانداردها اعلام می‌کند.

بهره‌مند بازنگری استانداردهای ملی را وظیفه دیگر دفتر تدوین استانداردهای ملی دانست و افزود: امسال ۳۲۰ عنوان استاندارد ملی برای بازنگری به استان بوشهر واگذار شد که ۸۵ استاندارد معتبر ۱۱۷ عنوان نیاز به تجدید نظر داشت، ۱۸ مورد هم ابطال شد.

کد مطلب 3740075

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