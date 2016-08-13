دخالت آمریکا و عربستان در سوریه غیرقانونی است/ پیروزی نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی‌اکبر ولایتی در حاشیه دیدار با فرستاده ویژه رئیس‌جمهور کوبا، به سفر اخیر ظریف به ترکیه و آینده روابط ایران، روسیه و ترکیه اشاره کرد و افزود: آنچه اخیراً در ترکیه اتفاق افتاد نتایج مختلفی از آن استنتاج می‌شود؛ از جمله اینکه دوستان واقعی ترکیه چه کسانی هستند و کشورهایی که دوست ترکیه نیستند، چه کسانی هستند.

وی تصریح کرد: ‌معلوم شد ایران دوست واقعی دولت و ملت ترکیه است، ایران با وجود اختلافات، در روز حادثه به کمک مردم و دولت ترکیه آمد و از دولت قانونی ترکیه حمایت کرد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ دولت و ملت ترکیه یکبار دیگر ایران را آزمودند و ایران نیز سربلند بیرون امد.

ولایتی اضافه کرد : سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه به موقع و ملاقات با اردوغان و وزیر خارجه این کشور و دیدار با دیگر مقامات این کشور کار ارزشمندی بود.

وی با بیان اینکه امیدواریم دولت ترکیه بتواند بر مشکلات پیروز شود و اینکه تفاهم بین دو کشور ایران و ترکیه روز به روز بیشتر شود، ‌حتی در موضوعات منطقه ای مثل سوریه گفت: چراکه تصمیم گیری درباره آینده سوریه بر عهده مردم سوریه است بدون اینکه دیگران اجازه داشته باشند در امور داخلی سوریه دخالت کنند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر مداخله‌ای هم صورت می‌گیرد بر اساس دیدگاه دولت قانونی سوریه باشد، کشورهایی مثل آمریکا و عربستان که بدون رضایت دولت سوریه در انجا دخالت می‌کنند، حضورشان غیرقانونی است؛ گذشت زمان پس از ۵ سال نشان داد مردم سوریه با دولتشان همراهی می‌کنند وگرنه دولت سوریه نمی‌توانست بیش از ۵ سال اینگونه مقاومت کند.

ولایتی در پایان خاطرنشان کرد: گذشت زمان نیز نشان داده که پیروزی دولت سوریه قریب الوقوع است، ما امیدواریم با دولت ترکیه نیز به تفاهم برسیم؛ دیدگاه دولت جمهوری اسلامی ایران به دولت و ملت سوریه نیز تغییر نکرده و همچنان از دولت قانونی بشار اسد حمایت می‌کند.