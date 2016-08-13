واقعه غدیر خم در آمل بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جلیل مرتضوی امامجمعه امل بعداظهر شنبه در جلسه ستاد بازسازی واقعه غدیر خم در اظهار داشت: برنامهریزی صورت میگیرد که واقعه غدیر خم در آمل بازسازی شود تا بتوانیم کار فرهنگی و ماندگار خوبی صورت دهیم.
حجتالاسلام مرتضوی ادامه داد: برای این کارباید از همه ظرفیتهای موجود در این مسیر استفاده کنیم و ضروری است اهتمام شایستهای باشد تا مراسم بازسازی واقعه غدیر خم به بهترین نحو ممکن انجام شود.
حجتالاسلام مرتضوی ادامه داد: تکمیل دین مبین اسلام بهواسطه واقعه غدیر خم صورت گرفته است و ضرورت دارد اقدامات ارزندهای در مسیر پاسداشت این واقعه انجام شود.
وی افزود: مظلومیت واقعه غدیر خم سبب شده است جریان ثقیفه، میان درودیوار قرار گرفتن حضرت فاطمه الزهرا (س)، شهادت امام حسین (ع) و دیگر ائمه معصومین (ع) رقم خورده است.
امامجمعه آمل ادامه داد: پاسداشت واقعه غدیر خم در مسیر بهرهگیری از ولایت است و باید بتوانیم فعالیتها و برنامههای شایستهای را صورت دهیم و باید هماهنگی لازم صورت گیرد و در کارگروههای تخصصی برنامهریزی شایستهای انجام شود که امری مهم و اساسی است.
حجتالاسلام مرتضوی افزود: نیاز است از همه ظرفیتهای شهرستانی و مردم بهرهگیری شود تا بازسازی واقعه غدیر خم بهعنوان نماد فرهنگی شهرستان باشد و بازسازی واقعه غدیر خم در روز بیست و هشتم شهریور و در بقعه متبرکه ناصر الحق صورت میگیرد که تدارکات لازم در حال انجام است.
وی تصریح کرد: اتفاقی که در واقعه غدیر خم انجام شد قرار است صورت گیرد و اصل موضوع این واقعه موردتوجه اهل تشیع و تسنن است که همه به آن دل میبندند.
حجتالاسلام مرتضوی اظهار داشت: باید با همفکری و همدلی کارهای خوبی در پاسداشت واقعه غدیر خم برگزار شود تا زیبایی این کار به چشم مردم بیاید.
حجتالاسلام حسین محمدیان، نماینده ولیفقیه در سپاه ناحیه آمل در این مراسم افزود: هر میزانی کینه و عداوت دشمن نسبت به امام علی (ع) بیشتر میشود ما هم باید اهتمام شایستهتری بهعنوان محبان این بزرگواران صورت دهیم.
وی بیان داشت: سرمایهگذاری در حوزه پاسداشت واقعه غدیر خم امری مهم و اساسی است که باید در این راستا کوشا بوده و تلاش شایستهای داشته باشیم.
حجتالاسلام محمدیان ادامه داد: تبلیغات وسیعی باید در سطح شهر صورت گیرد تا اجتماع مردمی پرشکوهی داشته باشیم که این بازسازی با بهرهگیری از ماکتها و تمام ابزار انجام میشود.
نماینده ولیفقیه در سپاه ناحیه آمل اظهار داشت: ضرورت دارد همه ادارات و نهادها در این امر مشارکت داشته باشند و ویژهبرنامههایی در این عرصه انجام میشود.
احمد امیرسلیمانی، شهردار آمل بابیان اینکه آمادگی کامل در راستای برگزاری باشکوه مراسم بازسازی واقعه غدیر خم وجود دارد، گفت: تلاش میکنیم از همه ظرفیتها در این راستا بهرهگیری کنیم.
شهردار آمل اظهار داشت: پاسداشت واقعه غدیر خم امری مهم و اساسی است که باید در این مسیر کوشا بوده و اهتمام شایستهای داشته باشیم.
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