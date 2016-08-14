احمد اصغری مهرآبادی در گفتگو با مهر در خصوص تامین منابع مالی پروژه های مسکن مهر، گفت: برای وزارت نیرو واگذاری یک هزار میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی بابت پرداخت دیون آنها به پیمانکاران پیش بینی شده است که البته پیمانکاران هم اعلام کردند به همین اندازه دوباره پروژه های دیگر را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد تومان هم از محل قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تامین می شود، افزود: از این رقم دو سوم بابت تکمیل تصفیه خانه فضلاب و یک سوم هم برای تامین برق هزینه می شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به اینکه ۲۵۰ میلیارد تومان هم از محل ردیف ۹ قانون بودجه برای زیرساخت های مسکن مهر تامین می شود، اظهار داشت: وزارت نیرو تعهد داده که ۱۰۰ میلیارد تومان از محل منابع این وزارتخانه برای زیرساخت ها هزینه کند.

وی با اعلام اینکه در مجموع رقم ۱۷۵۰ میلیارد تومان امسال دراختیار وزارت نیرو قرار گیرد، گفت: ما اصرار داریم که این پول تا فصل کاری به پایان نرسیده به سرعت در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید کمک کند تا این پول سریع در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد، گفت: البته ۲۰۰ میلیارد تومان هم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادند که از این محل، آماده سازی، محوطه سازی و تاسیسات روبنایی تکمیل شود.

مهرآبادی ادامه داد: علاوه بر این در جلسه‌ای که با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور داشتیم، قرار شد ۱۳۰ میلیارد تومان دیگر فقط برای شهرجدید پردیس اختصاص یابد تا پروژه‌های این شهر تکمیل شود زیرا مسکن مهر پردیس برای ما اهمیت زیادی دارد و کلا اگر مسائل پرند و پردیس را حل کنیم، کل مسکن مهر را جمع کردیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با تاکید بر اینکه دولت اهمیت ویژه‌ای برای مسکن مهر پردیس و پرند قائل است، افزود: امیدواریم که زودتر این ۱۳۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا هرچه سریعتر مشکلات مسکن مهر را بر طرف کنیم. زیرا با اتمام فصل کاری که باشروع زمستان است، این پول کارایی چندانی ندارد.

چند نوبت افتتاح مسکن مهر پردیس تاپایان سال

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم یک نوبت در پردیس افتتاح مسکن مهر داشتیم، گفت: طی نامه ای به شرکت عمران شهر جدید پردیس اعلام کردم که باید تا پایان سال چند نوبت در پردیس افتتاح مسکن مهر داشته باشیم. همچنین در این نامه تاکید کردم که باید در پردیس از این پس دو شیفته کار شود.

مهرآبادی با اشاره به اینکه به مناسبت هفته دولت بطور حتم یک افتتاح دیگر در پردیس خواهیم داشت، افزود: اگر ۱۳۰ میلیارد تومان به دست ما برسد بطور قطع در پردیس و پرند اتفاقات خوبی خواهیم داشت و رضایت مردم جلب می‌شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در گذشته در جلسات گفته بودیم که دولت ۲۰۰ میلیارد تومان بابت مسکن مهر به ما کمک کند. ما نیز از محل فروش زمین و تهاتر ۷۰۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظرمی گیریم.

وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۷۵۰ میلیارد تومان فقط برای روبناها از محل منابع خود و به صورت یارانه‌ای استفاده کرده است، گفت:مابقی پول ها هم با نظارت ما به وزارت نیرو پرداخت می‌شود و قرار شده که وزارت نیرو هر سه ماه یکبار به ما گزارش بدهد.

مهرآبادی با اعلام اینکه دو شیفته شدن کار در پردیس نیاز به حمایت‌های مالی دارد، افزود: به صورت دستوری نمی‌توان کارها را انجام داد و باید با حمایت‌های مالی، عقب ماندگی گذشته جبران شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر در فاز ۱۱ کوزو مشکلاتی را داریم، افزود: در سایر فازهای پردیس هم مشکلاتی هست اما عمدتا در فاز ۱۱ به دلیل هزینه بالای آماده سازی، نیاز به کمک بیشتری است.

وی با بیان اینکه در این رابطه هم از محل فروش اراضی کمک میکنیم تا به مردم فشار وارد نشود، گفت: اگر این پول هایی که دولت باید بپردازد به زودی پرداخت شود کمک زیادی به متقاضیان می‌کند.