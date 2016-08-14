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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۷:۰۰

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به مهر اعلام کرد:

جزئیات پرداخت‌ها به مسکن مهر/ساخت مسکن مهر پردیس دو شیفته می‌شود

جزئیات پرداخت‌ها به مسکن مهر/ساخت مسکن مهر پردیس دو شیفته می‌شود

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان اینکه طی نامه ای دستور تسریع در ساخت و ساز مسکن مهر پردیس را صادر کرده است، از پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان برای مسکن مهر پردیس خبر داد.

احمد اصغری مهرآبادی در گفتگو با مهر در خصوص تامین منابع مالی پروژه های مسکن مهر، گفت: برای وزارت نیرو واگذاری یک هزار میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی بابت پرداخت دیون آنها به پیمانکاران پیش بینی شده است که البته پیمانکاران هم اعلام کردند به همین اندازه دوباره پروژه های دیگر را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد تومان هم از محل قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تامین می شود، افزود: از این رقم دو سوم بابت تکمیل تصفیه خانه فضلاب و یک سوم هم برای تامین برق هزینه می شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به اینکه ۲۵۰ میلیارد تومان هم از محل ردیف ۹ قانون بودجه برای زیرساخت های مسکن مهر تامین می شود، اظهار داشت: وزارت نیرو تعهد داده که ۱۰۰ میلیارد تومان از محل منابع این وزارتخانه برای زیرساخت ها هزینه کند.

وی با اعلام اینکه در مجموع رقم ۱۷۵۰ میلیارد تومان امسال دراختیار وزارت نیرو قرار گیرد، گفت: ما اصرار داریم که این پول تا فصل کاری به پایان نرسیده به سرعت در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید کمک کند تا این پول سریع در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد، گفت: البته ۲۰۰ میلیارد تومان هم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادند که از این محل، آماده سازی، محوطه سازی و تاسیسات روبنایی تکمیل شود.

مهرآبادی ادامه داد: علاوه بر این در جلسه‌ای که با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور داشتیم، قرار شد ۱۳۰ میلیارد تومان دیگر فقط برای شهرجدید پردیس اختصاص یابد تا پروژه‌های این شهر تکمیل شود زیرا مسکن مهر پردیس برای ما اهمیت زیادی دارد و کلا اگر مسائل پرند و پردیس را حل کنیم، کل مسکن مهر را جمع کردیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با تاکید بر اینکه دولت اهمیت ویژه‌ای برای مسکن مهر پردیس و پرند قائل است، افزود: امیدواریم که زودتر این ۱۳۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا هرچه سریعتر مشکلات مسکن مهر را بر طرف کنیم. زیرا با اتمام فصل کاری که باشروع زمستان است، این پول کارایی چندانی ندارد.

چند نوبت افتتاح مسکن مهر پردیس تاپایان سال

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم یک نوبت در پردیس افتتاح مسکن مهر داشتیم، گفت: طی نامه ای به شرکت عمران شهر جدید پردیس اعلام کردم که باید تا پایان سال چند نوبت در پردیس افتتاح مسکن مهر داشته باشیم. همچنین در این نامه تاکید کردم که باید در پردیس از این پس دو شیفته کار شود.

مهرآبادی با اشاره به اینکه به مناسبت هفته دولت بطور حتم یک افتتاح دیگر در پردیس خواهیم داشت، افزود: اگر ۱۳۰ میلیارد تومان به دست ما برسد بطور قطع در پردیس و پرند اتفاقات خوبی خواهیم داشت و رضایت مردم جلب می‌شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در گذشته در جلسات گفته بودیم که دولت ۲۰۰ میلیارد تومان بابت مسکن مهر به ما کمک کند. ما نیز از محل فروش زمین و تهاتر ۷۰۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظرمی گیریم.

وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۷۵۰ میلیارد تومان فقط برای روبناها از محل منابع خود و به صورت یارانه‌ای استفاده کرده است، گفت:مابقی پول ها هم با نظارت ما به وزارت نیرو پرداخت می‌شود و قرار شده که وزارت نیرو هر سه ماه یکبار به ما گزارش بدهد.

مهرآبادی با اعلام اینکه دو شیفته شدن کار در پردیس نیاز به حمایت‌های مالی دارد، افزود: به صورت دستوری نمی‌توان کارها را انجام داد و باید با حمایت‌های مالی، عقب ماندگی گذشته جبران شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر در فاز ۱۱ کوزو مشکلاتی را داریم، افزود: در سایر فازهای پردیس هم مشکلاتی هست اما عمدتا در فاز ۱۱ به دلیل هزینه بالای آماده سازی، نیاز به کمک بیشتری است.

وی با بیان اینکه در این رابطه هم از محل فروش اراضی کمک میکنیم تا به مردم فشار وارد نشود، گفت: اگر این پول هایی که دولت باید بپردازد به زودی پرداخت شود کمک زیادی به متقاضیان می‌کند.

کد مطلب 3740083

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    نظرات

    • حمید حیدری ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
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      انقدر ما از این قول ها دیدیم از وزارت راه و شهرسازی که تا موقعی نریم تو خونه خودمون باور نمیکنیم.مسکن مهر پردیس رو تموم کنید.مردم خسته شدن
    • علیرضا ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
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      حرف‌های خوبی بود انشاء الله در حد حرف باقی نمونه و ضمنا اون پولی رو که به ناحق از برخی گرفتن و از بقیه طلب کردن برگردونن
    • حمید حیدری ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
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      تا الان چندین بار دولت قرار بوده بودجه تخصیص بده به مسکن مهر پردیس.ولی تا حالا ما که هیچ تغییری ندیدیم هیچ پول زیر ساخت و تونل سازی و محوطه سازی و...از متقاضی گرفتند در صورتی که بر عهده دولت هست.
    • احسان- ف ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
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      سلام امیدواریم باز هم امید واهی نباشه، خسته شدیم از بس حرفهای قشنگ شنیدیم ولی حرکت مثبتی ندیدیم
    • سعیدانزابی ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
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      چندسال این وعده هارو به مردم بدبخت دادن ولی تا الان ما چیزی ندیدیم،ما قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو.فقط مرتبا قیمت رو بالابردن وفشار رو مردم زیاد کردن
    • جعفر مهربان ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
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      امیدوارم این دفعه دروغ نباشه ما که گوشمون از این حرفها پره
    • مریم غفاریان ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
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      سلام چی شد این قول و قراراتون چرا یک عده مردمی که با بدبختی پول جور کردن تا به خونه هاشون برسن به بازی گرفتین
    • سعیدانزابی ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
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      تا کی وعده وعید مردم چقدر میتونن فقط از این حرفا بشنوند،ولی در عمل هیچ خبری نیست.لطفا قبل از جار زدن عملا کاری انجام بدید مردم خودشون متوجه میشن.شایدم با این کار میخواید دوباره افزایش قیمت بدید.
    • ترکمان ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام تقاضا دارم در مورد مشکلات مسکن مهر پردیس، اعم از دریافت ۱۱ میلیون پول اضافی از مردم و دیرکرد در تحویل واحدها و عملکرد ضعیف مسئولین در قبال این پروژه صحبت کنید خدارو خوش میاد ۴ ساله منتظریم واحدارو تحویل بدن تازه الان دارن ۱۱ میلیون هم اضافه میکنن؟ اگه امثال ما همچین‌پول هایی داشتیم که با همان ۲۵ میلیون ۴ سال پیش خونه‌میخریدیم مسئولین محترم بخاطر لج بازی با دولت قبل هیچ قدم مثبتی ورنمیدارن و فقط برای تبلیغ هرچند وقت یکبار یه سری حرف تحویل میدن
    • الهه قوی البنیه ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
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      سلام متقاضی مسکن مهر پردیس هستم. کاش این بار وعده ها تون جامه ی عمل بپوشه خسته شدیم از بلا تکلیفی و...
    • على متقاضى ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
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      ما هم ميدونيم سخت هستش كار ولى باور كنيد خسته شديم، همه محاسباتمون براى زندگى بهم خورده. ٢٨ ميليون ١٨ ماهه تحويل كجا، و حالا ٤٠ ميليون و بعد از ٤ سال هنوز انتخاب واحد نكرده ام كجا. واقعا براى خودتون هم همينو ميپسنديد؟!؟ اميدواريم اين اختصاص بودجه و تحويل واقعى واحدها زودتر صورت بگيره چون تا الان كه كليه افتتاح ها صورى بوده. و من الله توفيق
    • مریم غفاریان ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
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      سلام لطفا بداد ما قشر ضعیف برسید دیگه توان مستاجری و کرایه رو نداریم
    • نیما ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
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      با سلام امیدواریم در عمل هم انقدر خوب مانند حرف زدنشان عمل کنند اخه چقدر بدقولی و کم کاری همین الان اگر ببینید کارهای تمامی پروژه های مسکن مهر پردیس خوابیدس فقط حرف میزنند، کمی هم عمل کنید بخدا خسته شدیم
    • مریم غفاریان ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام زودتر مارو به خونه هامون برسونین در حد حرف نباشه عمل کنید
    • تعادلی ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
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      باسلام متقاضی مسکن مهر پردیس هستم امیوارم این بار به قول وقراراشون عمل کنن ومارو از بلاتکلیفی دربیارن بعد از 4سال
    • اکبری ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ای کاش ما متقاضیان را درک میکردید😖
    • نغمه ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
      0 0
      پاسخ
      به خداازآوارگی ووعده وعید الکی خسته شدیم خواهشامسئولین رسیدگی کنن از20میلیون واریزی رسیدبه 40میلیون و4سال هم اززمان تحویل گذشته آخه به کدامین گناه......

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