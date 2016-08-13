به گزارش خبرگزاری مهر، روستانشینان محروم و بی بضاعت قلعه سیمون شهرستان اسلامشهر با همت کمیته امداد، بسیج سازندگی و خیران منطقه صاحب خانه و سرپناه می شوند.

حمید قسمتی مدیر کمیته امداد شهرستان اسلامشهر اظهار کرد: ۵۱ واحد مسکونی در هفت هزار متر زمین ساخته خواهدشد و به امید خدا تلاش می کنیم تا با همراهی تمامی دستگاه هایی که در این مسیر یار و یاور ما و محرومان هستند به زودی عملیات ساخت به پایان رسیده تا ولینعمتان ما در این روستای محروم در راستای بهبهود حقوق شهروندی دارای سرپناه مناسب شوند.

مدیر کمیته امداد شهرستان اسلامشهر با بیان اینکه ساکنان روستای محروم قلعه سیمون در وضع اسفباری زندگی می کردند، افزود: همین موضوع موجب شد مسئولان بسیج سازندگی تصمیم بگیرند این روستا را بازسازی کنند و کمیته امداد نیز اعلام آمادگی کرد.عملیات بهبود وضعیت و ترمیم روستا بعد از اسکان اهالی در یکی از مناطق نزدیک همین محل آغاز شده است. همچنین مجید مجیدی کارگردان فیلم محمد رسول الله نیز از روند ساخت خانه برای اهالی این روستا، یک فیلم مستند تهیه می کند .

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد اسلامشهر و بسیج سازندگی سپاه سیدالشهداء (ع) در قالب چهار کمیته خدمات فرهنگی، درمانی و حمایت های اجتماعی، عمران و اشتغال اقدامات اولیه را آغاز کرده است، افزود: مراحل تشکیل پرونده خانوارهای شناسایی شده برای استفاده از خدمات کمیته امداد را به صورت تک خدمتی و چندخدمتی در حال اجرامی باشد.

عبدالله اصغری مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران نیز اظهار کرد: در سال گذشته با بررسی نقاط محروم استان ، تمامی روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار شناسایی و کاربرگی را به عنوان نقاط محروم استان تهران تدوین شد.

وی با بیان اینکه وضعیت فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و زیرساخت های روستاهای با جمعیت بیش از ۲۰ خانوار در این کاربرگ مشخص و نرم افزاری با عنوان نقاط محروم استان تهران با ۱۲۰ آیتم آماده و در آذرماه سال ۹۴ با حضور استاندار تهران مورد بهره برداری قرار گرفت، افزود: با جمع آوری اطلاعات از بیش از۸۰۰ روستا در سطح کشور با جمعیت بیش از ۲۰ خانوار،در نهایت ۱۷ نقطه جزء نقاط آسیب پذیر استان تهران مشخص شد و در شهرستان های مختلف از جمله شهرستان اسلامشهر از بین این ۱۷ نقطه، دو منطقه در اولویت قرار گرفت.

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران ،تصریح کرد: منطقه اول قلعه سیمون در شهرستان اسلامشهر بود که ساکنان آن در وضعیت اسفباری زندگی می کردند و نقطه دوم روستای قمشلو از توابع اخترآباد شهرستان ملارد بود که مشکل آب رسانی داشتند. با وجود اینکه ۳۷ سال از عمر انقلاب می گذرد با توجه به محرومیت هایی که در نقاط مختلف وجود دارد یکی از نقاطی بود که باید توجه ویژه به آن می شد.

اصغری گفت: به محض شناسایی این محیط جلساتی را با نهادهای انقلابی از جمله کمیته امداد و مهندس فتاح رئیس این نهاد برگزار و شرایط قلعه سیمون در اسلامشهر و سایر نقاط محروم را برای ایشان تشریح کردیم و ایشان دستور دادند با تمام ظرفیت ها در حوزه مسئولیتی کمیته امداد به بسیج سازندگی تهران کمک می کنیم.بعد از دستور مهندس فتاح جلسه ای با مدیرکل کمیته امداد استان تهران و نیز مدیر کمیته امداد شهرستان اسلامشهر ، فرماندار، بنیاد مسکن اسلامشهر و تعدادی از خیرین برگزار و اقدامات اولیه آغاز شد.

همچنین جعفری خیر نیکوکاری که در این طرح با کمیته امداد و بسیج سازندگی همراه شده است از ساکنین قدیم روستای سیمون است، وی با اشاره به اینکه تا سال ۶۳-۶۴ در این روستا ساکن بوده اند اظهار کرد: روستای سیمون که هم اکنون اینگونه مخروب شده است با خانواده تا سال ۶۳-۶۴ در این محل سکونت داشتیم و این خانواده ها بعد از اینکه روستا خالی از سکنه شد به علل متفاوت از جمله سیل گرگان در این محل اسکان یافتند. این خانواده ها هم اکنون در این مکان در قید حیات هستند اما زندگی نمی کنند. سالهاست توسط مسئولین این اقدام در دست بررسی و پیگیری بوده و تا چندماه گذشته به نتیجه ای نرسیده بودند. با تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته امداد و بسیج سازندگی ما نیز اعلام آمادگی کردیم و هر کمکی بتوانم برای این خانواده های عزیز انجام میدهم.

وی یادآور شد: در سالهای گذشته زمین های این محل خریداری و دستور تخریب برای ایجاد کارگاه گرفته شده بود. از آنجایی که این افراد جایی برای زندگی نداشتند ما منصرف شدیم و اقدام نکردیم و هم اکنون که مسئولین کمیته امداد و بسیج سازندگی دست به دست هم داده اند تا این افراد صاحبخانه شوند و زندگی شان سامان بگیرد.