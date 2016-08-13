اصلاح نژاد ۱۰۰۰ راس گاو بومی و دورگه روستایی در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از به نقل از جهادکشاورزی استان زنجان، رحمان رستمخانی افزود: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی پروژه ای تحت عنوان افزایش ضریب خوداتکایی گوشت قرمز و شیرخام در بازه زمانی ۱۰ ساله در کشور تدوین شده است.

وی ادامه داد: استفاده از دام های پرتولید از طریق اصلاح نژاد دام های سنگین را از جمله راهکارهای اجرای پروژه فوق دانست و تصریح کرد: یکی از دام های مد نظر برای اصلاح نژاد گاوهای بومی و دورگ روستایی گاو نژاد «سمینتال» می باشد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به ویژگی های گاو نژاد «سمینتال» اشاره کرد و افزود: سمینتال گاوی دو منظوره (شیری– گوشتی ) است و خاصیت تطبیق پذیری بسیار بالای آن با محیط اطراف به آن اجازه داده تا در سرتاسر جهان گسترده شود.

رستمخانی افزود: گاو سمینتال همچنین اسکلت بندی درشت با عضلات مناسب، بدنی طویل، عریض و عمیق دارد و مقاومت بالا در برابر فشارها و استرس های روزانه در این نژاد به عنوان یک ویژگی مطلوب در صنعت دامپروری سبب شده تا امروزه به منظور اصلاح نژاد به عنوان یک گزینه بسیار مناسب مطرح شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بیان داشت: عملیات اصلاح نژاد گاوهای بومی و دورگ روستایی استان زنجان با گاو سمینتال از سال گذشته با هماهنگی و همراهی مامورین تلقیح مصنوعی در روستاها شروع شده و در سه ماهه نخست سال جاری تلقیح مصنوعی بیش از ۵۴۰ راس از گاوهای بومی و دورگ روستاهای استان با گاو سمینتال بوده است.

رستمخانی با بیان اینکه پیش از این اصلاح نژاد گاوها در سطح استان زنجان به نژاد «هلشتاین» مربوط می شود، افزود: گرایش این نژاد بیش تر تولید شیر بوده و تلقیح مصنوعی با این نژاد در استان با هدف افزایش تولید شیر بوده است.

وی تصریح کرد: در راستای اصلاح نژاد گاوهای بومی و دورگ روستایی با گاو نژاد «سمینتال» در استان زنجان پیش بینی می شود انجام تلقیح مصنوعی تا پایان امسال در استان به یک هزار راس برسد.