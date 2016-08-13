آشتی با آمریکا در برجام مطرح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله شریعت نژاد بعدازظهر شنبه در یادواره شهدای قیام خونین ۲۳ مرداد ماه ۱۳۵۷ تنکابن در مسجد جامع این شهرستان در خصوص برجام گفت: با برجام درواقع یک ابتکار سیاسی به خرج داده شد و هیچ وقت بحث آشتی با آمریکا مطرح نبود و درواقع ایران با برجام دفع فتنه کرد.

شمس الله شریعت نژاد افزود: حضور جوان‌ها در جریان شکل‌گیری انقلاب اسلامی کاملاً به چشم می‌آمد و جامعه روحانیت نیز با پرچم‌داری امام راحل بسیار تأثیرگذار بوده و روحانیت تنکابن نیز از این اصل مستثنا نبودند.

وی اضافه کرد: فضای رعب‌آوری در آن زمان‌بر جامعه حاکم بود اما اندیشه امام فقید به‌گونه‌ای بود که خون بر شمشیر پیروز شد.

شریعت نژاد با اشاره به شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ادامه داد: این شعار محوری‌ترین شعار آن زمان بوده و با حضور مردم همه توطئه‌های دشمنان خنثی‌شده و انقلاب اسلامی پیروز شد.

نماینده مردم منطقه در خانه ملت بابیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت نظام را خودمان به عهده گرفتیم، تصریح کرد: اگر در حفظ نظام اسلامی باعرضه باشیم و یا نباشیم دیگر به خودمان ربط دارد زیرا دیگر هیچ خارجی برما تسلط ندارد.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی بافرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی به پیروزی رسید، خاطرنشان کرد: وظیفه امروز ما در حفظ و توسعه نظام اسلامی احیای همان فرهنگ است.

این مسئول با بیا ن اینکه رزمندگان اسلام خاضعانه و خالصانه عاشق امام راحل بودند، افزود: رواج بی‌اعتمادی در کشور سبب ضربه زدن به پیکره نظام خواهد شد.

شریعت نژاد گفت: امروز دنبال این هستیم که پای کسی را بکشیم و او را بیندازیم و خودمان سرجایش بنشینیم و انگار یادمان رفته که چه کسانی با اهدای خون خویش به ما کرامت دادند.

وی ادامه داد: اگر امروز عرضهٔ خود را برای اداره درست کشور بکار نگیریم و نگرانی‌های مقام معظم رهبری را به‌ویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ رفع نکنیم، ما پاسداران خوبی برای خون شهدا نیستیم.

نماینده مردم شهرستان‌های تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه روحانیت نقش خود را در جهت کاهش بی‌اعتمادی در بین مردم باید غلیظ‌تر ایفا کنند، اظهار داشت: نقش و مسئولیت ما مسئولان بیش از گذشته است زیرا جنگ امروز به‌راحتی لمس نشده و آمریکا به‌جز سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به چیز دیگری فکر نمی‌کند.

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وی در پایان سخنان خود افزود: یادواره‌های شهدا درواقع برای ما مدیران یک تذکر است که چگونه در پیروی از راه امام و شهدا در جامعه نقش ایفا کنیم.

گفتنی است در قیام خونین ۲۳ مرداد ۵۷ شهرستان تنکابن، شهیدان ابراهیم کربلایی بابایی، سید احمد تلاتری و شهید منصور مسلمی در درگیری با ساواک به مقام شهادت نائل آمدند