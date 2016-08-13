۹۰ خانوار روستای اویجدان کلاردشت از راه ایمن بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران،سهراب طور ضمن اشاره به این مطلب افزود: راه روستایی ایمن و مناسب باعث بهبود بازاریابی محصولات کشاورزی و افزایش درآمد روستائیان شده و تمایل آن‌ها را به زندگی در روستا افزایش می‌دهد.

وی یادآور شد: از این رو این اداره کل در راستای برنامه‌های اجرایی خود اقدام به روکش آسفالت راه روستایی " اویجدان " شهرستان کلاردشت به طول۴.۵ کیلومتر با مشارکت مردم خبرداد.

مهندس طور افزود: با روکش آسفالت محور روستایی مذکور، بیش از ۹۰ خانوار از نعمت یک راه ایمن و استاندارد بهره مند شدند.

مهندس طور خاطر نشان کرد: از هفت هزار و ۸۶۲ کیلومتر راه روستایی موجود در مازندران مقدار چهار هزار و ۲۴۵ کیلومتر آسفالته است.