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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶

مسئول راه روستایی راه و شهرسازی مازندران:

۹۰ خانوار روستای اویجدان کلاردشت از راه ایمن بهره مند می شوند

۹۰ خانوار روستای اویجدان کلاردشت از راه ایمن بهره مند می شوند

کلاردشت - مسئول راههای روستایی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران از عملیات روکش آسفالت راه روستایی اویجدان شهرستان کلاردشت خبر داد و گفت: ۹۰ خانوار از راه ایمن برخوردار می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران،سهراب طور ضمن اشاره به این مطلب افزود: راه روستایی ایمن و مناسب باعث بهبود بازاریابی محصولات کشاورزی و افزایش درآمد روستائیان شده و تمایل آن‌ها را به زندگی در روستا افزایش می‌دهد.

وی یادآور شد: از این رو این اداره کل در راستای برنامه‌های اجرایی خود اقدام به روکش آسفالت راه روستایی " اویجدان " شهرستان کلاردشت به طول۴.۵ کیلومتر با مشارکت مردم خبرداد.

مهندس طور افزود: با روکش آسفالت محور روستایی مذکور، بیش از ۹۰ خانوار از نعمت یک راه ایمن و استاندارد بهره مند شدند.

مهندس طور خاطر نشان کرد: از هفت هزار و ۸۶۲ کیلومتر راه روستایی موجود در مازندران مقدار چهار هزار و ۲۴۵ کیلومتر آسفالته است.

کد مطلب 3740114

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