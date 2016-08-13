پلیس آمریکایی در «نیومکزیکو» بر اثر تیراندازی به قتل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی اِن اِن، در حادثه تیراندازی به یک افسر پلیس در «نیومکزیکو»، این افسر پلیس آمریکا بر اثر اصابت گلوله به ناحیه گردن به قتل رسید.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی اِن اِن، مقامات پلیس از بازداشت سه نفر در این ارتباط خبر داده اند.

به گزارش پلیس، وی در راه انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است. پلیس از آغاز تحقیقات در این زمینه خبر داده و اعلام کرده است در مراحل اولیه سه نفر را به ظن دست داشتن در این حادثه بازداشت کرده است.

بر اساس گزارش ها اعلام شده، این افسر پلیس حین توقف پشت چراغ قرمز یک خیابان، هدف تیراندازی یک راننده قرار گرفت و از ناحیه گردن مجروح شد.

به گفته سر کلانتر منطقه وقوع این حادثه، مظنون اصلی که سعی داشت با اتومبیل خود از محل حادثه متواری شود، پس از مدتی تعقیب و گریز توسط پلیس بازداشت شد.