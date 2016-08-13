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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:

مددجویان استان بوشهر برای اشتغال توانمندسازی می‌شوند

مددجویان استان بوشهر برای اشتغال توانمندسازی می‌شوند

بوشهر - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) بوشهر گفت: مددجویان استان بوشهر برای اشتغال توانمندسازی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، احمد لطفی با اشاره به اینکه مقررشده پنج درصد از اعتبارات در راستای بحث اقتصاد دانش بنیان و آموزش در این حوزه هزینه شود، افزود: از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خواستاریم در این خصوص مشارکت فعال داشته باشد و نحوه سرمایه گذاری این موضوع و شناسایی بسترهای لازم با همکاری هردو دستگاه صورت پذیرد.

وی آموزش فنی و حرفه ای را پایه و مادر فعالیت های حوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: کمیته امداد و آموزش فنی و حرفه ای رابطه کاری خیلی نزدیکی با هم دارند و از ظرفیت های متقابل دو دستگاه به خوبی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده می شود.

لطفی با بیان اینکه ۳۲ هزار خانوار تحت حمایت با کمیته امداد در ارتباط هستند اضافه کرد: ظرفیت های فنی و تخصصی در آموزش فنی و حرفه ای و وجود نیروی انسانی تحت حمایت کمیته امداد زمینه تعامل و همکاری خوبی را برای دو دستگاه فراهم کرده است.

کد مطلب 3740124

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